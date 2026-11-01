Dakar 2026: el vóley playa entra en zona decisiva y el futsal tendrá su debut este lunes

El tercer día de actividades tendrá a dos disciplinas paraguayas en acción en Dakar, Senegal. La primera en salir a escena será la Albirroja de futsal, que desde las 07:00 de nuestro país enfrentará a Islas Salomón por la primera fecha del Grupo B. El encuentro se disputará en el Complexe Iba Mar Diop.

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El seleccionado nacional está integrado por Leonardo Acuña, abanderado de la delegación paraguaya, Agustín Barreto, Facundo Borderone, Julio Cáceres, Octavio Cáceres, Rafael Krutzmann, Mauro Mora, José Luis Morínigo, Juan Rambo y Oliver Sandoval.

El equipo afrontará su estreno con la expectativa de comenzar con el pie derecho su participación en el certamen juvenil.

El vóley, en la ronda de octavos de final

Por su parte, las paraguayas Estefanía Gómez y Sofía Martínez afrontarán un compromiso decisivo en el vóley playa femenino.

Tras avanzar desde la fase de grupos como una de las mejores terceras, las representantes nacionales disputarán este lunes los octavos de final, instancia en la que se medirán desde las 10:00 de Paraguay a la dupla italiana integrada por Margherita Coretti y Micol Lafuente.

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El encuentro se disputará en la cancha 3 del Saly Beach West y tendrá en juego un lugar en los cuartos de final. Las paraguayas buscarán prolongar su recorrido en la competencia y dar otro paso en el desafío olímpico juvenil.