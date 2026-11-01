Sofía Martínez y Estefanía Gómez avanzan a la fase eliminatoria en Dakar

La dupla paraguaya integrada por Sofía Martínez y Estefanía Gómez selló su clasificación a la fase eliminatoria del vóley playa en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

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Las compatriotas, pese a caer este domingo ante China por 2-0, cumplieron el objetivo de avanzar de ronda y mantienen viva la ilusión de seguir en competencia.

En su última presentación por el Grupo A, las guaraníes cedieron ante las chinas QI Siyu y ZHUANG Ming, quienes se impusieron con parciales de 21-14 y 21-12, en un encuentro que tuvo una duración de 33 minutos.

El camino de las paraguayas comenzó el sábado con una ajustada derrota ante Canadá, por 2-1 (20-22, 21-18 y 15-8). Sin embargo, la reacción llegó en su segundo compromiso, cuando superaron con autoridad a Gambia por 2-0 (21-9 y 21-4), en apenas 24 minutos.

Con una victoria y dos derrotas, Martínez y Gómez consiguieron meterse entre las clasificadas a la etapa decisiva.

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Ahora deberán aguardar el cierre de todos los grupos para conocer su ubicación definitiva: si quedan entre las mejores terceras accederán directamente a los octavos de final; de lo contrario, deberán disputar los dieciseisavos de final. Lo importante es que Paraguay sigue en carrera en Dakar 2026.