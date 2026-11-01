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Polideportivo
01 de noviembre de 2026 - 10:44

Victoria Giménez mejora su rendimiento en el segundo día de remo costal en Dakar

Victoria Giménez estuvo cerca de entrar entre los 16 mejores.
Victoria Giménez estuvo cerca de entrar entre los 16 mejores.

La paraguaya Victoria Giménez tuvo una mejor presentación este domingo en el segundo día de competencias del remo costal de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se desarrolla en Saly Beach West (Water Park), Senegal. La compatriota estuvo a solo cuatro segundos de la clasificación.

Por David Rolón
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La representante nacional registró un tiempo de 3:06.47 en la prueba, con una diferencia de 8.59 segundos respecto a la referencia de la competencia. En el desglose de sus parciales, marcó 10.69 y 2:56.39, con diferencias de 1.33 y 7.66 segundos, respectivamente. La paraguaya quedó a solo cuatro de clasificar a la ronda de los 16 mejores.

Lea más: La rusa Diana Shnaider logra su sexto título WTA

Giménez había iniciado su participación el sábado con el primer Time Trial, en el que terminó en el puesto 23 entre 31 competidoras. Este domingo logró mejorar su registro y continuar con su experiencia en una disciplina que exige resistencia, técnica y adaptación a las condiciones del mar.

La participación paraguaya en Dakar cuenta con el seguimiento diario de ABC TV Paraguay, a través de su canal de YouTube, con transmisiones en vivo de las actividades del Team Paraguay hasta la ceremonia de clausura, prevista para el viernes 13 de noviembre.

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