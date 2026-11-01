Victoria Giménez mejora su rendimiento en el segundo día de remo costal en Dakar

La representante nacional registró un tiempo de 3:06.47 en la prueba, con una diferencia de 8.59 segundos respecto a la referencia de la competencia. En el desglose de sus parciales, marcó 10.69 y 2:56.39, con diferencias de 1.33 y 7.66 segundos, respectivamente. La paraguaya quedó a solo cuatro de clasificar a la ronda de los 16 mejores.

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Giménez había iniciado su participación el sábado con el primer Time Trial, en el que terminó en el puesto 23 entre 31 competidoras. Este domingo logró mejorar su registro y continuar con su experiencia en una disciplina que exige resistencia, técnica y adaptación a las condiciones del mar.

La participación paraguaya en Dakar cuenta con el seguimiento diario de ABC TV Paraguay, a través de su canal de YouTube, con transmisiones en vivo de las actividades del Team Paraguay hasta la ceremonia de clausura, prevista para el viernes 13 de noviembre.