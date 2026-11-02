Dakar 2026: La natación paraguaya entra en acción este martes

La natación se pone en marcha este martes en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y Paraguay tendrá dos representantes en competencia: Benjamín Insfrán y Cristhiane Añasco, quienes saltarán a la piscina del CTO Dakar Aquatic Centre.

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El primero en entrar en acción será Insfrán, quien competirá en los 400 metros estilo libre, desde las 07:00 (hora paraguaya), en el Heat 2. Posteriormente, a las 07:34, será el turno de Añasco, en la prueba de 100 metros estilo espalda también en el Heat 2.

Ambos buscarán un lugar entre los mejores de sus respectivas pruebas para acceder a las finales, previstas para las 15:00 (hora paraguaya). De esta manera, el Team Paraguay suma dos nuevos protagonistas a su agenda deportiva en Dakar, con la ilusión de avanzar a las instancias decisivas.

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