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Polideportivo
02 de noviembre de 2026 - 18:01

Dakar 2026: La natación paraguaya entra en acción este martes

La paraguaya Cristhiane Añasco está lista para el desafío olímpico.
La paraguaya Cristhiane Añasco está lista para el desafío olímpico.

Benjamín Insfrán y Cristhiane Añasco harán su estreno en la piscina del CTO Dakar Aquatic Centre, en una nueva jornada de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Por David Rolón
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La natación se pone en marcha este martes en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y Paraguay tendrá dos representantes en competencia: Benjamín Insfrán y Cristhiane Añasco, quienes saltarán a la piscina del CTO Dakar Aquatic Centre.

Lea más: Dakar 2026: Goleada de Paraguay en su estreno en el futsal

El primero en entrar en acción será Insfrán, quien competirá en los 400 metros estilo libre, desde las 07:00 (hora paraguaya), en el Heat 2. Posteriormente, a las 07:34, será el turno de Añasco, en la prueba de 100 metros estilo espalda también en el Heat 2.

Benja Insfrán competirá primero entre los paraguayos.
Benja Insfrán competirá primero entre los paraguayos.

Ambos buscarán un lugar entre los mejores de sus respectivas pruebas para acceder a las finales, previstas para las 15:00 (hora paraguaya). De esta manera, el Team Paraguay suma dos nuevos protagonistas a su agenda deportiva en Dakar, con la ilusión de avanzar a las instancias decisivas.

ABC TV Paraguay, el canal oficial de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Viví toda la emoción de Dakar 2026 a través de ABC TV Paraguay, en su canal oficial de YouTube, con transmisiones exclusivas y una cobertura especial de la cita olímpica juvenil.

Lea más: ABC TV

Seguimos de cerca a cada representante del Team Paraguay y los acontecimientos más importantes de la competencia en , con toda la información y las emociones de cada jornada hasta la ceremonia de clausura, el próximo 13 de noviembre.

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