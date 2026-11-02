Dakar 2026: Paraguay se despide del vóley playa en el top 10

La dupla paraguaya integrada por Sofía Martínez y María Estefanía Gómez puso fin a su participación en el vóley playa de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, con un meritorio noveno lugar entre 32 parejas participantes.

Lea más: Dakar 2026: Goleada de Paraguay en su estreno en el futsal

Las representantes nacionales no pudieron avanzar a los cuartos de final, al caer este lunes ante las italianas Micol Lafuente y Margherita Coretti, por 2-0, con parciales de 21-17 y 21-17, en un encuentro que tuvo una duración de 39 minutos.

El camino de las paraguayas comenzó el sábado con una ajustada derrota ante Canadá, por 2-1 (20-22, 21-18 y 15-8). Sin embargo, la reacción llegó en su segundo compromiso, cuando superaron con autoridad a Gambia por 2-0 (21-9 y 21-4), en apenas 24 minutos. Y el domingo volvieron a caer frente a las chinas QI Siyu y ZHUANG Ming, quienes se impusieron con parciales de 21-14 y 21-12, en un encuentro que tuvo una duración de 33 minutos.

Con el triunfo ante Gambia habían asegurado la clasificación como mejores terceras, pero su recorrido fue hasta hoy con derrota ante Italia.

Pese a la eliminación en los octavos de final, Martínez y Gómez completaron una destacada campaña internacional, ubicándose entre las diez mejores duplas de la competencia y dejando a Paraguay en el top 10 de la modalidad en esta cita olímpica juvenil.