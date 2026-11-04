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Polideportivo
04 de noviembre de 2026 - 12:39

Dakar 2026: Paraguay cae ante Marruecos y complica su clasificación

La selección paraguaya está a un partido de conocer su destino en Dakar 2026.
La selección paraguaya está a un partido de conocer su destino en Dakar 2026.

La selección paraguaya de futsal perdió 6-3 ante Marruecos, por la segunda fecha del Grupo B de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La Albirroja quedó obligada a ganar en la última jornada para mantener sus aspiraciones de avanzar a las semifinales.

Por David Rolón
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Paraguay no pudo sostener su rendimiento y terminó cediendo ante el conjunto marroquí, que aprovechó sus oportunidades para quedarse con una victoria clave en la lucha por la clasificación.

Lea más: Dakar 2026: Cristhiane Añasco culmina su participación en los 50 metros mariposa

Facundo Boderone, con dos goles, y Octavio Cáceres marcaron para el seleccionado nacional, que no encontró respuestas suficientes para frenar el ataque rival. Por el lado de Marruecos, Alae Ait Challa se destacó con un triplete, mientras que Zakariya Sarghine anotó un doblete y Brahim Houdane completó la cuenta.

Con este resultado, el panorama se complica para los dirigidos por Manuel Aquino, que deberán ganar o ganar frente a Portugal en la última fecha de la fase de grupos para mantener la posibilidad de meterse entre los cuatro semifinalistas.

La Albirroja volverá a competir este sábado, desde las 07:00 (hora paraguaya), en un partido decisivo para sus aspiraciones en Dakar.

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