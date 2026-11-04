Dakar 2026: Paraguay cae ante Marruecos y complica su clasificación

Paraguay no pudo sostener su rendimiento y terminó cediendo ante el conjunto marroquí, que aprovechó sus oportunidades para quedarse con una victoria clave en la lucha por la clasificación.

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Facundo Boderone, con dos goles, y Octavio Cáceres marcaron para el seleccionado nacional, que no encontró respuestas suficientes para frenar el ataque rival. Por el lado de Marruecos, Alae Ait Challa se destacó con un triplete, mientras que Zakariya Sarghine anotó un doblete y Brahim Houdane completó la cuenta.

Con este resultado, el panorama se complica para los dirigidos por Manuel Aquino, que deberán ganar o ganar frente a Portugal en la última fecha de la fase de grupos para mantener la posibilidad de meterse entre los cuatro semifinalistas.

La Albirroja volverá a competir este sábado, desde las 07:00 (hora paraguaya), en un partido decisivo para sus aspiraciones en Dakar.