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Polideportivo
04 de noviembre de 2026 - 10:10

Dotson: Tenemos una gran oportunidad de darle un giro a la situación

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Madrid, 4 nov (EFE).- Jahan Dotson, receptor abierto de los Atlanta Falcons, consideró que este domingo en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid ante los Cincinnati Bengals tendrán "una gran oportunidad" de resarcirse de la derrota sufrida la jornada previa ante los Tampa Bay Buccaneers, partido condicionado por el mal tiempo y del que se fueron sin puntuar.

Por EFE
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"Siento que tenemos una gran oportunidad para darle un giro a la situación. Viajar dos días después de nuestro partido del domingo ayuda a despejar un poco la mente. Obviamente, tuvimos que repasar lo que teníamos que repasar, pero tener la oportunidad que tenemos delante esta semana, con tan poco tiempo de recuperación, es genial. Tenemos la oportunidad de redimirnos como equipo. Dadas las circunstancias del domingo pasado uno quiere dejarlo atrás cuanto antes y qué mejor oportunidad que viajar a otro país, subirnos a un avión y jugar otro partido de fútbol", señaló.

Asimismo, espera que el mariscal de campo Michael Penix Jr. pueda pasar página también: "No puedo hablar mucho por él. Es muy equilibrado y no me cabe duda de que se recuperará. Así es como él hace las cosas. No quiero poner excusas, pero fue un partido muy raro. No me imagino ser mariscal de campo e intentar lanzar un pase bajo la lluvia así. Él buscará recuperarse este fin de semana y nosotros también como equipo".

En cuanto al vuelo y el cambio horario, indicó: "Estábamos muy preparados. Nuestro personal hizo un gran trabajo al tener un plan establecido para que nos aseguráramos de dormir tan pronto como subiéramos al avión y que estuviéramos adaptados cuando llegáramos aquí, porque obviamente hay una gran diferencia de zona horaria. Hicieron un buen trabajo preparándonos para lo que nos esperaba".

"Normalmente no tenemos un vuelo así en Estados Unidos. Y las superficies de juego a veces son diferentes. Recuerdo haber jugado un partido en Brasil y las condiciones del campo son para futbolistas. Pero nuestro personal hace un excelente trabajo preparándonos para lo que sea que vayamos a enfrentar y los distintos desafíos que se nos presenten. Creo que estamos preparados", añadió.

Por otro lado analizó su papel en el campo y su aportación bloqueando: "Personalmente, siento que estoy haciendo un buen trabajo. Sin duda, hay aspectos que quiero mejorar como jugador y como competidor. La temporada es tan larga y tengo mucho tiempo para hacerlo. Solo intento ser la mejor versión de mí mismo cada día que vengo aquí y ser un profesional, ser el mejor compañero de equipo posible y ser un tipo en el que se puede confiar".

"Obviamente nos gusta anotar touchdowns y hacer cosas así. Pero bloquear también es parte del trabajo. He tenido la gran suerte de jugar con dos de los mejores corredores de la NFL, Saquon Barkley y Bijan Robinson. Así que, como receptor abierto que bloquea para ellos, sabes que tu bloqueo puede ser el de un touchdown. Obviamente, quieres que triunfen, así que cualquier oportunidad que tenga de lograrlo es casi más importante que anotar touchdowns. Darlo todo en la cancha es lo que hago y de lo que me enorgullezco. Soy un receptor que no quiere salir del campo y ser capaz de bloquear es definitivamente fundamental", apuntó.

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