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Polideportivo
04 de noviembre de 2026 - 08:40

El argentino Marimón se impone en gravel, pero el español Dani Moreno sigue líder

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Redacción deportes, 4 nov (EFE).- Los argentinos Germán Dorhmann en BTT y José Marimón en gravel fueron los protagonistas con sus triunfos de etapa en la segunda jornada de la BTT Titan Forest Patagonia, disputada por los alrededores de Cerro Castillo (Chile) con un recorrido de 75 kilómetros y 1.483 metros de desnivel.

Por EFE
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La categoría masculina de 'mountain bike' volvió a estar peleada hasta el último metro. En un esprint apretado, el argentino Germán Dorhmann se impuso al ídolo local: José Luis 'Pipo' Rodríguez, quien logró retener su primer puesto en la general masculina, aunque por sólo cuatro segundos.

Más tranquila fue la jornada para la primera clasificada en la general femenina de BTT, la catalana Anna Ramírez, quien mantuvo su dominio aplastante, aventajando ya en más de una hora a sus inmediatas perseguidoras.

La corredora del KH7 se encamina hacia su quinto triunfo en Titan World Series, el primero que lograría fuera de Marruecos.

Dani Moreno, por su parte, vio reducida su ventaja al frente de la clasificación de gravel. José Marimón completó el doblete argentino del día con el triunfo de etapa, aunque no pone en riesgo el liderato del madrileño de KH7, que se mantiene por encima de los tres minutos.

Este jueves la tercera etapa también gira en torno a Cerro Castillo con un recorrido de 70 kilómetros y más de 1.600 metros de desnivel.

La segunda edición de la BTT Titan Forest Patagonia concluye este viernes.

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