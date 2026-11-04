Jueves, 5 de noviembre de 2026

Barcelona. El delantero brasileño del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha' comparece este jueves ante los medios de comunicación después de firmar su nuevo contrato con el club azulgrana hasta el 30 de junio de 2030.

París. El español Carlos Alcaraz, número tres del mundo, se mide este jueves en octavos de final del Torneo de París al italiano Matteo Berrettini (43) en el partido más destacado de una jornada en la que los estadounidenses Tommy Paul y Taylor Fritz apuran sus opciones para clasificarse para el Torneo de Maestros de Turín. Información de Luis Miguel Pascual

Redacción deportes. El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) disfruta de su primera carrera como nuevo campeón del mundo en el GP de Sao Paulo, donde el brasileño Rafael Camara será una de las novedades al estrenarse en el Mundial de Fórmula Uno al volante del Haas en lugar del francés Esteban Ocon.

Redacción deportes. El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) llega al Gran Premio de Catar de MotoGP, que se disputa este fin de semana en el circuito de Lusail, con una opción matemática al título y con la gran duda de cuál será el estado de forma de su rival más directo, su compatriota Jorge Martín (Aprilia RS-GP).

Redacción deportes. El club Yas Links de Abu Dabi será escenario a partir de este jueves de la primera parte de la final del DP World Tour, con el español Eugenio López Chacarra como líder de la clasificación del circuito por delante del estadounidense Patrick Reed y del norirlandés Rory McIlroy y con el torneo marcado por la inestabilidad en la región, lo que ha obligado a adoptar un protocolo de actuación en caso de ataque bélico.

- Previa del Gran Premio de São Paulo (Brasil), 20ª prueba del Mundial de Fórmula Uno y que se disputa en el Autódromo José Carlos Pace, en Interlagos. (FOTO)

. Sao Paulo. ‘Día de Medios’ del Gran Premio de Fórmula Uno

- NBA: Phoenix Suns-Orlando Magic (02.00 GMT) y Golden State Warriors-Miami Heat (03.00 GMT).

- Euroliga. 10ª jornada. Fenerbahce-Kosner Baskonia (18.00 GMT), Hapoel Tel Aviv-Barça (18.45 GMT) y Armani Olimpia Milan-Valencia (19.30 GMT).

- El delantero brasileño del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha' comparece ante los medios de comunicación después de firmar su nuevo contrato con el club azulgrana hasta el 30 de junio de 2030. Oficina comercial del FC Barcelona (Spotify Camp Nou) (FOTO) (VÍDEO) (DIRECTO)

- El seleccionador de Perú, el brasileño Mano Menezes, anuncia la lista de convocados de la Bicolor para el amistoso del próximo 13 de noviembre contra Bolivia en Lima. Hotel Hyatt Centric San Isidro (FOTO) (VÍDEO)

- Previa de la Finalissima de Fútbol Sala que reunirá del 6 al 8 de noviembre a España, Portugal, Brasil y Argentina en la Arena Niterói, en Río de Janeiro, en un formato de Final a cuatro.

- DP World Tour. Primer torneo del playoff final, en el club Yas Links de Abu Dabi (hasta 8).

- PGA Tour. World Wide Technology Championship, en El Cardonal at Diamante Los Cabos (México) (hasta 8).

- Ruedas de prensa del Gran Premio de Catar, 20ª prueba de los Mundiales, en el circuito de Lusail.

- Torneo ATP Masters 1.000 de París (hasta 8). Información de Luis Miguel Pascual.

- Torneos WTA 250 de Chennai (India) y Hong Kong (China) (hasta 8).

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Redacción EFE Deportes