ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
35º
Ahora
ver más
35º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Polideportivo
04 de noviembre de 2026 - 10:30

Lotito presenta su candidatura a consejero de la Federación Italiana de Fútbol

Imagen sin descripción

Roma, 4 nov (EFE).- El presidente del Lazio, Claudio Lotito, presentó este miércoles su candidatura para el cargo de consejero federal de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), en plena disputa con la afición de su club y en un nuevo proceso electoral federativo tras las irregularidades en la elección de Giovanni Malagò.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Lotito, también senador de Forza Italia, acudió a la sede de la federación en Roma para proponer su solicitud a formar parte del Consejo Federal, un cargo que ya ocupó durante 16 años, entre 2009 y 2025, según adelantaron medios locales.

El dirigente renunció en febrero de 2025 a ser reelegido después de atravesar una suspensión por violar los protocolos sanitarios al no reportar adecuadamente los casos positivos de COVID-19 en la plantilla del Lazio.

La candidatura de Lotito deberá ser examinada por la Secretaría General de la FIGC, además de por una Comisión Electoral encargada de comprobar que cumple los requisitos legales para optar al cargo y del respaldo de los delegados federativos.

La propuesta llega en uno de los momentos más delicados de su gestión al frente del conjunto romano, que atraviesa una etapa de especial tensión desde que asumió la presidencia.

La oposición de los seguidores se intensificó en los últimos meses, con boicots a los partidos en el Estadio Olímpico y constantes exigencias de salida, en un clima de descontento marcado por los reproches a la falta de ambición deportiva y a las decisiones adoptadas por la dirección del club.

El próximo 14 de diciembre se celebrará una asamblea electoral en la que los distintos sectores estarán llamados a elegir al presidente de la FIGC entre Giovanni Malagò, candidato propuesto por la Serie A, y Adriano Galliani, respaldado por la AIC (Asociación Italiana de Futbolistas) y la AIAC (Asociación Italiana de Entrenadores de Fútbol).

La candidatura llega en pleno proceso de reorganización de la federación, que se vio obligada a convocar nuevas elecciones después de que la designación de Malagò fuera cuestionada por posibles irregularidades en su registro federativo.

Malagò había sido elegido presidente de la FIGC el pasado 22 de junio, con el 68,58 % de los votos, pero el organismo anunció en octubre que repetiría los comicios tras las objeciones planteadas sobre el procedimiento de su elección.

La federación se encuentra bajo la supervisión del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), que mantiene a Malagò al frente del organismo de manera interina hasta la celebración de los nuevos comicios.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más
03
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más
04
Política
Video: así defendía Santiago Peña a Ueno Bank antes de la resolución del BCP
Ver más
05
Política
Con 24 años, asumió la intendencia de Mbocayaty la jefa comunal más joven del país
Ver más

Te puede interesar