Lotito presenta su candidatura a consejero de la Federación Italiana de Fútbol

Lotito, también senador de Forza Italia, acudió a la sede de la federación en Roma para proponer su solicitud a formar parte del Consejo Federal, un cargo que ya ocupó durante 16 años, entre 2009 y 2025, según adelantaron medios locales.

El dirigente renunció en febrero de 2025 a ser reelegido después de atravesar una suspensión por violar los protocolos sanitarios al no reportar adecuadamente los casos positivos de COVID-19 en la plantilla del Lazio.

La candidatura de Lotito deberá ser examinada por la Secretaría General de la FIGC, además de por una Comisión Electoral encargada de comprobar que cumple los requisitos legales para optar al cargo y del respaldo de los delegados federativos.

La propuesta llega en uno de los momentos más delicados de su gestión al frente del conjunto romano, que atraviesa una etapa de especial tensión desde que asumió la presidencia.

La oposición de los seguidores se intensificó en los últimos meses, con boicots a los partidos en el Estadio Olímpico y constantes exigencias de salida, en un clima de descontento marcado por los reproches a la falta de ambición deportiva y a las decisiones adoptadas por la dirección del club.

El próximo 14 de diciembre se celebrará una asamblea electoral en la que los distintos sectores estarán llamados a elegir al presidente de la FIGC entre Giovanni Malagò, candidato propuesto por la Serie A, y Adriano Galliani, respaldado por la AIC (Asociación Italiana de Futbolistas) y la AIAC (Asociación Italiana de Entrenadores de Fútbol).

La candidatura llega en pleno proceso de reorganización de la federación, que se vio obligada a convocar nuevas elecciones después de que la designación de Malagò fuera cuestionada por posibles irregularidades en su registro federativo.

Malagò había sido elegido presidente de la FIGC el pasado 22 de junio, con el 68,58 % de los votos, pero el organismo anunció en octubre que repetiría los comicios tras las objeciones planteadas sobre el procedimiento de su elección.

La federación se encuentra bajo la supervisión del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), que mantiene a Malagò al frente del organismo de manera interina hasta la celebración de los nuevos comicios.