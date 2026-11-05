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Polideportivo
05 de noviembre de 2026 - 10:05

Ayumi Leiva: “Llegar a una final olímpica sería un sueño”

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Valencia, 5 nov (EFE).- La judoca Ayumi Leiva, nacida en Cuba pero residente en Valencia desde mediados de 2021 y que compite con España desde 2024, aseguró que llegar a la final olímpica de Los Ángeles 2028 sería “lo ideal” después de su medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Bakú.

Por EFE
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“Ha sido un Mundial especial para mí, que el del año pasado lo perdí. Con el oro de Budapest iba con ilusión, seguridad y a por esa medalla que tanto quería”, aseguró Leiva, que fue reconocida este jueves en un acto del Proyecto FER en el Roig Arena tras su medalla mundial y el oro en el Grand Slam de Budapest.

Leiva reconoció que pasa por su mejor momento deportivo y, al ser preguntada por los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, aseguró: “Llegar a una final olímpica sería un sueño”.

Ahora, la judoca, que no participará en el Campeonato de España de Lugo del 28 de noviembre, se marchará a Japón para preparar el Master Mundial, que se celebrará en Dushanbe, capital de Tayikistán, entre el 18 y el 20 de diciembre.

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