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Polideportivo
06 de noviembre de 2026 - 10:10

Dakar 2026: Benjamín Insfrán cerró su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud

El paraguayo Benjamín Insfrán cerro su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.
El paraguayo Benjamín Insfrán cerro su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.TATE DOMINGUEZ

El atleta paraguayo Benjamín Insfrán completó este viernes su última presentación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Por David Rolón
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El nadador paraguayo Benjamín Insfrán completó este viernes su última presentación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Compitió en los 200 metros estilo libre, terminó quinto en su serie con un tiempo de 2′03″25 y concluyó su participación en el puesto 33 de la clasificación general, entre 45 competidores. Con su actuación se cierra el recorrido de la natación paraguaya en la cita olímpica juvenil, que también tuvo como representante a Cristhiane Añasco.

Lea más: Dakar 2026: Cristhiane Añasco cerró su participación con un destacado puesto 16

Benjamín Insfrán volvió a la piscina este viernes para afrontar su última prueba en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se desarrollan en Senegal. El paraguayo participó en los 200 metros estilo libre, una de las modalidades de mayor exigencia de la natación, y finalizó en la quinta posición de su heat con un registro de 2′03″25.

El representante del Team Paraguay fue construyendo su tiempo a lo largo de los cuatro tramos de la prueba. En los primeros 50 metros marcó 28″24, mientras que pasó por los 100 metros con 59″16. Posteriormente, completó los 150 metros en 1′31″55 y detuvo el cronómetro en 2′03″25 al llegar a los 200 metros.

El resultado lo ubicó en la 33ª posición de la clasificación general entre 45 nadadores, poniendo punto final a su participación en la competencia olímpica juvenil. Insfrán había tenido anteriormente presencia en los 400 metros estilo libre, distancia en la que registró 4′23″84 y ocupó el puesto 29 entre 33 participantes.

Su paso por Dakar representó una experiencia internacional importante dentro de su proceso de formación, en una competencia que reúne a los principales talentos juveniles del mundo y constituye una plataforma de desarrollo para los deportistas que buscan proyectarse hacia el alto rendimiento.

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