Dakar 2026: Paraguay, obligado a ganar ante Portugal para seguir en carrera este sábado

La agenda deportiva paraguaya tendrá como principal atractivo el compromiso del futsal masculino frente a Portugal, en el Dakar Arena. El encuentro, correspondiente a la tercera y última fecha de la fase de grupos, comenzará a las 07:00 de Paraguay (10:00 de Senegal).

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El equipo dirigido por Manuel Aquino afrontará un partido decisivo después de un debut contundente con goleada por 9-2 ante Islas Salomón y una posterior derrota por 6-3 frente a Marruecos.

Con estos resultados, Paraguay llega obligado a ganar para mantener sus aspiraciones de clasificación. Portugal será el último obstáculo en la fase de grupos y la Albirroja deberá mostrar su mejor versión para conseguir el resultado que necesita.

La agenda del Team Paraguay

Sábado 7 de noviembre

Competencia del día

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07:00

Futsal masculinoParaguay vs. Portugal

Última fecha – Grupo B

Dakar Arena · Dakar, Senegal

El desafío de la Albirroja

Paraguay necesita ganar para seguir con posibilidades de avanzar.

Entrenador: Manuel Aquino.

Horario local: 10:00 de Senegal.

También habrá actividad preparatoria

Aunque el futsal será la única disciplina paraguaya en competencia, otros representantes tendrán entrenamientos, reuniones técnicas y actividades de preparación.

08:00 a 10:00: Betania Medina, entrenamiento de taekwondo (-49 kg femenino), en la Villa Olímpica.

09:00 a 11:00: María Paz Rossetti, entrenamiento de ciclismo de ruta femenino, en Corniche Oeste.

10:00 a 12:30: Marco Kaethler, entrenamiento de lanzamiento de jabalina, en el estadio Iba Mar Diop.

10:00 a 12:00: reunión técnica de esgrima en Dakar Expo Center.

10:00 a 12:00: pesaje oficial de Betania Medina, en la Villa Olímpica.

11:00 a 13:00: segundo bloque de entrenamiento y ensayo general de ciclismo de ruta femenino.

11:00: reunión técnica de atletismo en el estadio Iba Mar Diop.

14:30 a 17:00: entrenamiento de Marco Kaethler en lanzamiento de jabalina.

17:30 a 18:00: entrenamiento de Jimena Cabrera en sable individual femenino, sujeto a confirmación del calendario.

De esta manera, el sábado tendrá una agenda relativamente reducida en cuanto a competencias para Paraguay, pero con un compromiso de enorme importancia para el futsal. La Albirroja se juega ante Portugal su continuidad en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.