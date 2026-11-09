Kings vs. San José, segunda final para este martes

Olimpia aventaja al San José 1-0, en la serie al mejor de 5 partidos por el cetro del Clausura de la LNB 2026, luego de la victoria del pasado jueves.

El segundo encuentro de baloncesto por la serie final será este martes, en el Complejo SUMA Conmebol de Luque, a partir de las 20:00.

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El viernes pasado, los Kings se impusieron en la visita al “León Coundou” por el score de 68-67, en partido de película, faltando 3 décimas de segundo para la finalización del encuentro 1 de 5 posibles.

Los Kings derribaron el invicto de los santos de 21 partidos, para poner el “cara-cara” 24-45, con amplio saldo para los albicelestes, en enfrentamientos desde la temporada 2019.

En cuanto a otros números entre los finalistas:

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Los Kings vienen de 3 triunfos consecutivos, ganando 8-1 de local, mientras los santos no perdieron de visitantes en todo el torneo.

San José gana en promedio de anotaciones, con 87,8 contra 78,6 de los franjeados.

En cuanto a los títulos, Olimpia lleva varios cuerpos con relacion a San José, habiendo conquistado 36 cetros contra los 19 de los albicelestes.