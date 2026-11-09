Trophy masculino de balonmano se inicia este martes, en el Parque Olímpico

La selección paraguaya de balonmano inicia este martes el campeonato de hándbol Sur Centro América (SCA) e IHF Trophy masculino, y el rival de arranque será Argentina en la categoría Sub 18.

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El juego de los albirrojos será en el Arena COP, desde las 20:00.

* Grupos. Los grupos, por categorías, son los siguientes:

Sub 18

Grupo A: Brasil, Chile, Nicaragua y Colombia;

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Grupo B: Argentina, Uruguay, Paraguay y El Salvador.

Sub 20

Grupo A: Argentina, Chile, Nicaragua y Guayana Fr.;

Grupo B: Brasil, Uruguay, Colombia y Guatemala.

* Cartelera inaugural. El programa de esta primera jornada será el siguiente:

CEO COP

Sub 18 - 13:30 Uruguay vs. El Salvador;

Sub 20 - 15:30 Uruguay vs. Guatemala;

Sub 18 - 17:30 Brasil vs. Nicaragua;

Sub 20 - 19:30 Brasil vs. Colombia

ARENA COP

Sub 18 - 14:00 Chile vs. Colombia;

Sub 20 - 16:00 Chile vs. Guyana Fr;

Sub 20 - 18:00 Argentina vs. Nicaragua;

Sub 18 - 20:00 Argentina vs. Paraguay

Próximos compromisos albirrojos

Los siguientes partidos de la selección paraguaya:

Miércoles 20:00 Paraguay vs. Uruguay ( Arena COP);

Jueves 19:30 Paraguay vs. El Salvador (CEO COP).

El viernes se jugarán las semifinales entre los dos mejores de cada grupo.

El sábado se definirá el certamen en ambas categorías, con las finales, además de otros juegos posicionales.