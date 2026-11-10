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Polideportivo
10 de noviembre de 2026 - 11:05

Lewis Hamilton visita el cruce de Rafah, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto

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Al Arish (Egipto), 10 nov (EFE).- El siete veces campeón mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, realizó este martes una visita al lado egipcio del cruce de Rafah, que separa Egipto con la Franja de Gaza, para dar seguimiento a los esfuerzos humanitarios para mandar ayuda y recibir a heridos del devastado enclave palestino.

Por EFE
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Según constató EFE, el actual piloto de Ferrari llegó por la mañana al aeropuerto de Al Arish, en la provincia del Norte del Sinaí y donde llega gran parte de la ayuda humanitaria mandada por países de todo el mundo para que pueda entrar a la Franja de Gaza desde Rafah, el único paso del enclave que no limita directamente con Israel.

Sin embargo, el Estado judío controla el lado palestino de este cruce vital para la entrada de ayuda y la evacuación de heridos, mientras que también obstaculiza el ingreso de asistencia humanitaria, según denuncia Egipto, Naciones Unidas y múltiples organizaciones de derechos humanos.

La provincia del Norte del Sinaí dijo en un comunicado publicado en su página de Facebook que Hamilton fue acompañado a Rafah por el gobernador, Jaled Meghawer, quien se encargó de informar al piloto sobre "los esfuerzos egipcios en apoyo a los palestinos", además de las medidas para brindarles tratamiento médico en Egipto.

Entre los sitios visitados por el piloto de F1 se encuentran los almacenes logísticos de la Media Luna Roja Egipcia en Al Arish, donde se gestiona la preparación y la coordinación de la ayuda humanitaria antes de su ingreso a Gaza.

Este mismo martes, la agencia de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) denunció que más de 150.000 tiendas de campaña, adquiridas por socios humanitarios y Estados miembros, se encuentran fuera de Gaza a la espera de ser autorizadas por Israel.

Entre ellas, cerca de 117.000 son tiendas de campaña gestionadas por la ONG Comité Egipcio de Socorro en el centro logístico humanitario de Al Arish, a 45 kilómetros de la divisoria con Gaza.

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