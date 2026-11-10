Marko Kaethler, de la canchita de barrio a la gloria olímpica: “Esto es una recompensa que he buscado mucho”

“De la canchita para el mundo”. La frase resume el camino de Marko Kaethler, el joven paraguayo que hizo historia al conquistar la medalla de oro en lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Todavía con la emoción a flor de piel y la presea dorada en el pecho, el atleta conversó en exclusiva con ABC TV Paraguay, en una transmisión en vivo desde Senegal.

Lea más: Histórico: Marko Kaethler conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

La primera en expresar la dimensión de la conquista fue Rocío Rivarola, jefa de misión del Team Paraguay, quien destacó el significado de escuchar por primera vez el himno nacional en lo más alto del podio de unos Juegos Olímpicos de la Juventud.

“Muy feliz, son el primer medio de comunicación que entran en contacto con nosotros. Es la primera medalla de oro olímpica en los Juegos Juveniles para Paraguay. Cantar el himno nos recargó de energía. Para nosotros, el deporte es el mejor símbolo de patriotismo que podemos tener”, manifestó Rivarola, visiblemente emocionada.

“No tengo palabras para eso”

Kaethler, todavía conmovido, reconoció que la conquista representa una recompensa luego de un año especialmente complicado, tanto en lo deportivo como en lo personal.

“Tuvimos un año muy difícil, no solo en lo deportivo, también en lo personal fue muy difícil mi día a día. Pero creo que con esto es una recompensa que he buscado mucho y lograrlo es... no tengo palabras para eso”, expresó el campeón.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El paraguayo también recordó los momentos de incertidumbre durante la competencia y la disputa por el primer lugar con el colombiano. Después de alcanzar los 72 metros, llegó el lanzamiento decisivo, con el que consiguió superar la barrera de los 73 metros y asegurar la medalla dorada.

“Fue muy difícil agarrar esa confianza en mí mismo. Creo que comencé al 100%, porque sé que puedo más y lo voy a demostrar en Cuenca”, señaló, con la mirada puesta en sus próximos desafíos.

La confianza del entrenador

Una parte fundamental de la historia tiene a su lado a Milciades Acosta, el entrenador que acompañó el proceso y que, antes del viaje a Dakar, le había anticipado que volverían con una medalla olímpica.

“Yo le dije: vamos a hacer historia acá. Se cumplió. Parece un sueño, pero es una realidad”, recordó el técnico.

Alarcón también contó cómo fue el momento decisivo de la competencia. Después de un lanzamiento de 72 metros, le pidió a su pupilo que volviera a confiar en una de las jabalinas que habían elegido para la prueba.

“Lo primero que le digo es gracias por hacerme caso. Le dije: agarrá esa jabalina, esa es la mejor. En el último lanzamiento le dije otra vez que la tomara, que confiara en mí. Y le metió un 73”, relató el entrenador.

El propio Kaethler explicó que inicialmente había preferido otra jabalina, pero terminó siguiendo la indicación de Alarcón. La decisión fue determinante para alcanzar la marca que lo consagró campeón.

Un mensaje para Paraguay

En medio de la celebración, el joven atleta también tuvo palabras para sus compatriotas y dedicó la conquista a un país que atraviesa momentos difíciles.

“Quiero darle mucha fuerza a la gente de Paraguay. Yo sé que están pasando por un momento muy difícil y creo que esto puede calmar un poco la situación con esta medalla”, expresó.

También dejó un mensaje desde su fe: “Pongan todo en manos de Dios, que Él es el único que sabe qué es bueno y qué es malo. Todo tiene un propósito. Dios está detrás de cada cosa”.

La entrevista exclusiva de ABC TV Paraguay permitió conocer las primeras sensaciones del campeón y de quienes acompañaron su proceso. Desde el trabajo cotidiano junto a Alarcón en el Atlético Ñendutí de Itauguá hasta el escenario olímpico de Dakar, Kaethler convirtió una promesa en una realidad histórica: la primera medalla de oro de Paraguay en los Juegos Olímpicos de la Juventud.