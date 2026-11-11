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Polideportivo
11 de noviembre de 2026 - 18:03

Exa Ysaty queda fuera de la Copa Libertadores de futsal femenino

Exa Ysaty no supo manterner la regularidad y terminó fuera de la Copa Libertadores de Futsal 2026.
Exa Ysaty no supo manterner la regularidad y terminó fuera de la Copa Libertadores de Futsal 2026.

El conjunto paraguayo cayó por goleada 5-0 ante Stein Cascavel de Brasil y cerró su participación en el Grupo B del certamen continental. Ahora deberá disputar un último encuentro para definir su ubicación final.

Por ABC Color
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Exa Ysaty no pudo cerrar con una victoria su recorrido en la fase de grupos de la Copa Libertadores Futsal Femenina 2026. El representante paraguayo cayó por 5-0 ante Stein Cascavel de Brasil, en su último compromiso del Grupo B, y quedó sin posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.

Lea más: China, Japón y Rusia lideran el medallero de Dakar 2026; Paraguay ocupa el puesto 50

La derrota marcó el final de la participación de Exa Ysaty en la fase de grupos, aunque todavía deberá disputar un encuentro más en el torneo para definir su ubicación definitiva en la clasificación general.

El recorrido del conjunto guaraní comenzó con una victoria por 4-2 frente a Llaneros de Colombia. Posteriormente, igualó 1-1 ante Universidad de Chile, cayó por 2-1 frente a La Unión de Ecuador y terminó la serie con la contundente derrota ante Stein Cascavel.

Así, Exa Ysaty se despide de la pelea por el título continental, en una campaña que comenzó con un triunfo, pero en la que no consiguió sostener la regularidad necesaria para seguir en carrera.

Síntesis

Stein 5-Exa Ysaty 0

Estadio: Ferro Carril Oeste, Buenos Aires-Argentina. Árbitra principal: Malena Ríos (URU). Árbitra auxiliar: Paula López (URU). Tercera árbitra: Oriana Zambrano (VEN). Cuarta árbitra: Rosa Carvalho (VEN). Cronometrista: Ingrid Rodríguez (PER).

Alineaciones:

Stein Cascavel: Giovanna Contri; Maria de Moraes, Jaqueline Nunes, Amanda Kevini y Flavia Alonso. Alternaron: Bianca Castagnaro, Vanessa Alves, Luana Mendes, Daniela Cunha, Giovanna Karine, Marina Loures y Marly Inacio. D.T.: Marcio Coelho.

Exa Ysaty: Vanessa da Veiga; Rosa Aquino, Damia Cortaza, Sol Escobar y Liz Karina Sosa. Alternaron: Andrea Galeano, Yamila Corvalán, Susana Martínez, Joana Galeano (C), Ramona Martínez, Liz Peña, Karen Ruiz Díaz y Milena Cuevas. D.T.: Roberto del Pozo.

Goles: Stein: 1’ PT María de Moraes, 1’30” PT Amanda Kevini, 6’30” PT Luana Mendes, 12’ PT y 15’ ST Marina Loures. Amonestadas: Exa Ysaty: 10’25” ST Damia Cortaza, 12’15” ST Rosa Aquino, 14’ ST Andrea Galeano.

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