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Polideportivo
11 de noviembre de 2026 - 19:09

Kings van de local en el polideportivo de Capiatá, en finales contra San José

Cinco titular de Olimpia Kings en el partido 1 final por el Clausura, contra el Deportivo San José. Los franjeados sacaron ventaja de 1-0 en la serie que se inició el jueves pasado.
Cinco titular de Olimpia Kings en el partido 1 final por el Clausura, contra el Deportivo San José. Los franjeados sacaron ventaja de 1-0 en la serie que se inició el jueves pasado.

Luego de la postergación obligada del Juego 2 entre Olimpia Kings y Deportivo San José, la institución franjeada “llevará” los siguientes cotejos de local a Capiatá, donde ya ofició de local en diversos partidos de los torneos de la Confederación Paraguaya de Básquetbol. A propósito, la CPB también emitió una gacetilla con respecto al tema, para deslindar responsabilidades.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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Olimpia Kings jugará de local el partido 2 de la serie final del Clausura de baloncesto, al mejor de 5 versus Deportivo San José, en el parquet de la Cooperativa Capiatá.

El eventual cuarto encuentro entre franjeados y albicelestes, para el viernes 20 de los corrientes, también se disputará en Capiatá.

Lea más: Kings posterga juego 2

Olimpia aventaja 1-0 a San José en la serie final por el título del Torneo Clasura de la Liga Nacional de Básquetbol LNB 2026.

El primer equipo en conseguir tres triunfos de la serie final será el monarca del Clausura.

San José se alzó con el Apertura de la LNB y buscará igualar la balanza de esta serie en el partido que se disputará este viernes en el “poli” de Capiatá, a partir de las 20:00.

De ganar los Kings estarán a un solo partido de ganar el Clausura y evitar que los “santos” empiecen otra racha como la que tuvo del 2019 al 2024, con 8 títulos al hilo.

En el juego 1, los olimpistas ganaron un partido increíble, por el score de 68-67, con doble del base Édgar “Titi” Riveros, faltando solo 3 décimas de segundo para concluir el partido en el “León Coundou”

Los siguientes partidos serán:

Juego 3: Martes 17 de noviembre - León Coundou

De ser necesarios

Juego 4: Viernes 20 de noviembre - Capiatá

Juego 5: Martes 24 de noviembre - León Coundou.

Gacetilla de la CPB

La Confederación Paraguaya de Básquetbol emitió una gacetilla al público en general:

“Ante las publicaciones y la confusión generada tras la postergación del segundo partido de la Gran Final de la Liga Nacional de Básquetbol, la CPB aclara:

La CPB no tiene ningún contrato con el Grupo Vázquez ni con ueno bank. Con aprobación de su Asamblea General del ejercicio 2025, la CPB firmó un contrato de cesión de derechos comerciales y de transmisión con la empresa 23 Sports Marketing S.A., que es la que explota esos derechos hasta la fecha. Los aportes recibidos en el marco de ese contrato fueron destinados a los clubes de la Liga Nacional.

La decisión de revocar la cesión del Polideportivo SUMA CONMEBOL fue tomada por sus propietarios, sin comunicación previa a la CPB ni a los clubes. La CPB no tuvo participación en los motivos de esa decisión.

El segundo partido de la final se disputará el viernes 13 de noviembre a las 20:00 horas en el Polideportivo de la Cooperativa Capiatá“.

Comunicado de Olimpia

El Comunicado del Club Olimpia, que generó la aclaración por parte de la CPB, fue el siguiente:

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