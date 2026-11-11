San Juan del Paraná con histórica clasificación al C15 de salonismo “Vallemí 2026”

Los menudos del team de San Juan del Paraná hicieron historia convirtiéndose en el primer seleccionado de dicha localidad, que consigue clasificar a instancias finales de un torneo de salonismo.

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El certamen nacional para menores de 15 años se disputará en la ciudad de Vallemí, Departamento de Concepción, del 24 al 28 de este mes.

San Juan del Paraná del Departamento de Itapúa se sumó al representativo de Puerto Casado, para la etapa final del certamen, luego de golear 7 a 0 a su par de San Ignacio, Misiones.

Los goleadores en San Juan del Paraná fueron Facundo Bogarin 2, Enrique Franco, Alexander López, Emerson Pérez, Facundo López y Thiago Olivero.

El partido corresponde a la etapa de eliminatorias del Grupo 4, Zona Sur, de las contiendas salonísticas.

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En el otro partido de esta serie, Coronel Bogado se impuso 3-1 a San Juan Bautista, una mala fecha para los misioneros.

Faltando una fecha, la clasificación del Grupo 4, está así: San Juan del Paraná 9 puntos (clasificado); San Juan Bautista 5, Cnel. Bogado 4 y San Ignacio 2.

En el Grupo 3, Caaguazú igualó contra San José de los Arroyos 2-2 y Coronel Oviedo derrotó a Pastoreo 2-0.

Posiciones: Caaguazú 9 puntos, Coronel Oviedo 8, San José de los Arroyos 3 y Pastoreo 0.

Este miércoles solo se disputará el cotejo Paranaense vs. Hernandarias, por el Grupo 6, llave 1.