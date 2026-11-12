Finales WTA: Andreeva supera a Sabalenka y avanza a semifinales

Mirra Andreeva, de 19 años, remontó una desventaja de 4-1 contra Aryna Sabalenka en el primer set y encadenó 11 juegos consecutivos para sellar la victoria en apenas 62 minutos frente a la #2 del mundo.

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“¡Dios mío, estoy aún más feliz que después de mi primer partido!”, dijo Andreeva. “Siento que podría jugar otros dos partidos, estoy llena de energía. Estoy muy emocionada. Estoy muy feliz” .

La rusa, que disputa por primera vez las WTA Finals, conquistó este año tres títulos, entre ellos Roland Garros, el primer Grand Slam de su carrera.

Andreeva comenzó nerviosa frente a Sabalenka, pero logró cambiar el rumbo del encuentro al neutralizar los potentes servicios de la bielorrusa y castigarla desde el fondo de la pista con golpes profundos y consistentes.

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El dominio de la rusa se volvió total cuando quebró para adelantarse 3-0 en el segundo parcial y dejó sin respuestas a una rival cada vez más frustrada por los errores y la falta de soluciones. Sabalenka salvó tres oportunidades de quiebre con 0-40 en contra, pero Andreeva dispuso de una cuarta ocasión y la aprovechó para encaminar definitivamente una victoria sin sobresaltos.

La bielorrusa, de 28 años, atraviesa una temporada irregular en los grandes escenarios pese a haber conquistado los prestigiosos torneos de Indian Wells y Miami.

Aun así, Sabalenka conserva opciones de avanzar a las semifinales. Para ello, deberá vencer a Elina Svitolina en su último compromiso de la fase de grupos, previsto para el viernes.

Svitolina derrotó en tres mangas a Karolina Muchova, ya eliminada, que se despedirá contra Mirra Andreeva.