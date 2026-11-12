Grupos definidos para las Finales ATP de Turín

El alemán Alexander Zverev, #1 del mundo, quedó encuadrado este jueves junto al español Rafael Jódar, debutante en la competición, el estadounidense Ben Shelton y el francés Arthur Fils en el grupo John McEnroe de las Finales ATP, que se disputarán en Turín (Italia) del 15 al 22 de noviembre próximos.

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Mientras, el español Carlos Alcaraz, actual #3 de la ATP, quedó encuadrado junto al ruso Daniil Medvedev, el italiano Flavio Cobolli y el francés Frances Tiafoe, en el grupo Ivan Lendl.

La gran ausencia en el cuadro del torneo que cerrará la temporada es el italiano Jannik Sinner, actual #2 del mundo y vigente campeón, que será baja por lesión. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a las semifinales.