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Polideportivo
12 de noviembre de 2026 - 09:49

Grupos definidos para las Finales ATP de Turín

Alexander "Sascha" Zverev (29 años), líder de la clasificación mundial del tenis.
Alexander "Sascha" Zverev (29 años), líder de la clasificación mundial del tenis.Firas Abdullah

Este jueves se definieron los grupos para las Finales ATP que se disputarán en la ciudad italiana de Turín, entre el 15 y el 22 del mes en curso.

Por ABC Color
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El alemán Alexander Zverev, #1 del mundo, quedó encuadrado este jueves junto al español Rafael Jódar, debutante en la competición, el estadounidense Ben Shelton y el francés Arthur Fils en el grupo John McEnroe de las Finales ATP, que se disputarán en Turín (Italia) del 15 al 22 de noviembre próximos.

Lea más: Finales WTA: Andreeva supera a Sabalenka y avanza a semifinales

Mientras, el español Carlos Alcaraz, actual #3 de la ATP, quedó encuadrado junto al ruso Daniil Medvedev, el italiano Flavio Cobolli y el francés Frances Tiafoe, en el grupo Ivan Lendl.

La gran ausencia en el cuadro del torneo que cerrará la temporada es el italiano Jannik Sinner, actual #2 del mundo y vigente campeón, que será baja por lesión. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a las semifinales.

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