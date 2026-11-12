Handball Workshop de Alto Rendimiento en el Club Social Área 4, en diciembre

El Club Social Área 4 tendrá el privilegio de contar con un gran evento con figuras del balonmano de Argentina y Paraguay, el Next Level Handball Workshop de Alto Rendimiento, que será en el Este del país.

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El entrenamiento está dirigido a atletas, formación para profesionales y actividades para distintas categorías, que se realizará desde el martes 8 al sábado 12 de diciembre próximos, en las instalaciones del club.

Profesionales del balonmano del vecino país y del nuestro, brindarán el campus compartiendo sus conocimientos y experiencias, con entrenamientos técnico-tácticos, y jornadas de formación orientadas al desarrollo de nuevos talentos.

Además del profe “Pucho” Jung, estarán presentes Nico Ortmann, entrenador argentino, y Alan Perznianko, preparador de arqueros de la selección argentina, mientras que entre profesionales paraguayos estarán Mathias Chávez, arquero de la selección nacional de mayores, y Yamile Riera Chama, entrenadora de categorías formativas, con la participación de las hermanas Fabiana, Carimy Aluan y Marian entrenadoras del equipo Aluan, perteneciente al Club Inter.

* Programa. El programa de actividades será el siguiente:

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Martes 8 de diciembre: Gala de apertura, recepción oficial, conferencia de prensa y presentación de los profesionales que estarán al frente de los entrenamientos;

Miércoles 9: Prácticas con trabajos de adaptación y fundamentación técnica con balón;

Jueves 10 y Viernes 11: Bloque intensivo, enfocado en la táctica individual y colectiva, además de los sistemas de juego;

Sábado 12: Jornada de despedida y entrega de reconocimientos a los atletas y profesionales participantes.

Entrenamientos en tres turnos: La organización estableció una programación diferenciada para atender las necesidades de los participantes:

08:00 a 11:00: Entrenamientos estarán a cargo de Fabiana, Carimy y Marian Aluan;

14:00 a 17:00: Actividades dirigidas por el equipo técnico argentino, encabezado por Rodolfo “Pucho” Jung, junto a Alan Perznianko, Mathias Chávez y Yamile Riera Chama;

19:00 a 21:00: Categoría mayores, para atletas de 21 años en adelante.

Capacitación también para entrenadores

Uno de los aspectos destacados del evento será la apertura de un módulo de capacitación destinado a entrenadores de la región, que tendrán la oportunidad de participar de un curso intensivo dirigido por Rodolfo “Pucho” Jung.

La propuesta busca acercar herramientas de trabajo de alto rendimiento, metodologías de entrenamiento y conocimientos tácticos que puedan ser incorporados al desarrollo de los equipos locales.

* Costos e inscripciones: Atletas de 9 a 20 años, la inscripción tendrá un costo de G. 400.000, mientras que los hermanos podrán acceder a una tarifa promocional de G. 350.000 por participante. El paquete incluye el kit oficial del campus, compuesto por una remera, una mochilita y un termito;

Atletas de la categoría mayores de 21 años en adelante, el costo será de G. 250.000 e incluirá una camiseta oficial;

Módulo intensivo para entrenadores tendrá una inversión de G. 500.000, con certificado de participación y camiseta del evento.

Informes: 0993495467.