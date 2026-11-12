Invasor Campos se queda con la suelta de mayor categoría de la jornada burrera

En la carrera de mayor categoría, entre caballos de la 5ª, Invasor Campos del stud 8 Años con la fusta de Yervinson Contreras se impuso sobre 11 cuadras del hipódromo de Asunción, registrando en el cronómetro excelentes 1′06″41, quedando a solo 55 centésimas del récord de Rótulo en el óvalo del coliseo turfístico.

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Debut y victoria de Explosiva de la caballeriza Las Rosas al subir el telón de la reunión. La potranca recorrió ligera el kilómetro, marcando en cronos 1′03″36 para triunfar con la fusta de Javier Portillo y entre las “damas” del Especial Handicap.

A continuación, Ninja del stud Don Rubí le daba a Portillo el “bis”, en la suelta de mayor distancia de la jornada. El pingo que anda en racha marcó en el reloj 1′21″27 para los 1.300 metros de carrera, entre caballos del Handicap Superior e Inferior.

Egocéntrico del GH1S salió de perdedor en la quinta de turno, entre corceles de la 7ª B, al mando del experimentado Alcides Coronel, clavando 1’15″ para los 1.200.

Sobre igual distancia, Il Capitano llevó doblete al Don Rubí, ganando entre caballos de la 7ª Categoría A, con la conducción del jockey Juan Román, en 1′15″45.

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Al caer la noche, Fantastic se llevó los laureles a su casa, el 30 de Noviembre, exigido por el piloto Anthony Ortellado, recorriendo la distancia en 1′14″35, el mejor tiempo del día para las sueltas de 12 cuadras.