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Polideportivo
12 de noviembre de 2026 - 10:15

Golf: McIlroy toma ventaja sobre los españoles en Dubái

El saludo entre Rory McIlroy (derecha), quien se encuentra en frente de la clasificación por ser el mejor golfista de la temporada, con el español Eugenio Chacarra, líder del circuito en Dubái.
El saludo entre Rory McIlroy (derecha), quien se encuentra en frente de la clasificación por ser el mejor golfista de la temporada, con el español Eugenio Chacarra, líder del circuito en Dubái.130900+0000 FADEL SENNA

El norirlandés Rory McIlroy tomó la delantera en la pelea por la corona de mejor jugador de la temporada del DP World Tour al situarse tercero empatado en la final de Dubái al término de la primera ronda, con tres golpes de ventaja sobre el español Eugenio Chacarra, líder de la clasificación del circuito.

Por ABC Color
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Rory McIlroy firmó una tarjeta de -3 en el estreno del torneo que se celebra en Jumeirah Golf Estates, mientras que Eugenio Chacarra acabó al par y el también español, Jon Rahm, quien también tiene posibilidades de conquistar el título anual, finalizó con -1.

Lea más: Grupos definidos para las Finales ATP de Turín

El primer líder de la prueba que cierra la campaña del DP World Tour fue el neerlandés Joost Luiten, que hizo -5, con un golpe de ventaja sobre el danés Jacob Skov Olesen, y dos sobre un grupo de seis jugadores, entre ellos, McIlroy, el francés Victor Perez y el italiano Francesco Laporta.

Aunque no ofreció su mejor golf, McIlroy refrendó su empeño en obtener su octava orden de mérito europea, lo que igualaría el récord del escocés Colin Montgomerie. Tuvo opción de hacer ‘eagle’ en el último hoyo, lo que le hubiera puesto primero en la ‘Race to Dubai’, pero al final acabó con ‘birdie’ y un -3 que mete presión a sus rivales.

Chacarra comenzó con dudas y cometió dos ‘bogeys’ en los hoyos 4 y 6, pero reaccionó rápido y encadenó tres ‘birdies’ para ponerse en positivo. Pero en una jornada marcada por el viento, falló en el 13 y en el 15, en el que envió la bola a la pinaza en la salida, lo que le complicó rescatarla y derivó también en un ‘bogey’.

En el último hoyo, a punto estuvo de mandar la bola al agua, pero la suerte le acompañó y rebotó en una piedra de la orilla para sortear la pequeña laguna.

Después de su brillante triunfo en Abu Dabi el pasado domingo tras su marcha de LIV, el primero en el circuito europeo desde 2022, Rahm no estuvo demasiado fino y se conformó con acabar en -1 gracias un ‘birdie’ ante la casa club que le sacó una leve sonrisa.

El exnúmero uno del mundo estuvo fallón a la hora de coger las calles en los primeros hoyos, lo que le impidió coger ritmo. Hasta el hoyo 8 no logró anotar el primer ‘birdie’ como reacción al ‘bogey’ del sexto.

Con otro bajo par en el 14 pareció enderezarse, pero en el siguiente envió la bola al búnker y le costó el tercer ‘bogey’.

Rahm es sexto en la ‘Race to Dubai’, por lo que necesita imperiosamente ganar y que sus rivales no obtengan un buen resultado.

Quien dio un paso atrás en la lucha por la corona fue el estadounidense Patrick Reed, tercero en la clasificación del circuito, quien acabó con un decepcionante +3. Reed, que en los últimos dos meses ha caído en un bache de juego, solo hizo un ‘birdie’, lo que le relegó en su persecución a Chacarra y McIlroy. Dos jugadores que sin tener un buen día acabaron felices fueron el danés Niklas Nørgaard y el japonés Kota Kaneko.

Nørgaard hizo un hoyo en uno en el 13 y se llevó un millón de puntos de la compañía aérea que patrocina el torneo.

En el caso de Kaneko, de 24 años, le concedieron el título de mejor novato del año en el DP World Tour, lo que le convierte en el segundo japonés en lograrlo después de Ryo Hisatsune en 2023.

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