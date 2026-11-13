ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
34º
Ahora
ver más
34º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
19º
Máx
38º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
22º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Polideportivo
13 de noviembre de 2026 - 18:42

Albirrojos enfrentarán a Colombia en semifinales del IHF Trophy Handball, en Sub 18

Los albirrojos consiguieron el primer triunfo en el Trophy, venciendo por 43-21 a El Salvador, en la noche del jueves.
Los albirrojos consiguieron el primer triunfo en el Trophy, venciendo por 43-21 a El Salvador, en la noche del jueves.

La selección paraguaya, a pesar de caer contra Argentina y Uruguay, pero venciendo a El Salvador, disputará una de las semifinales del SCA+Trophy U18 de balonmano masculino. También se disputa el certamen en la categoría U20, en el COP.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La selección masculina de Paraguay le ganó 43-21 a El Salvador en su tercera presentación y merced a ello, jugará una de las semifinales del certamen de balonmano que se disputa en el Parque Olímpico.

La otra semifinal del certamen de segundo escalafón la jugarán Nicaragua vs. El Salvador.

Lea más: Trophy en Paraguay

En el torneo principal, el IHF Centro Sur, U18, Brasil jugarán contra Uruguay y Argentina vs. Chile.

En la categoría U20, las semifinales serán entre Argentina vs. Uruguay y Brasil vs. Chile.

El Trophy será entre Colombia vs. Nicaragua y Guayana Francesa vs. Guatemala.

En cuanto al partido del jueves, el combinado guaraní jugó en el CEO COP, venciendo a El Salavador para culminar tercero del Grupo B de la competencia, y este viernes intentará pasar a la final, enfrentando a Colombia.

El team dirigido por la entrenadora Teresa Fernández se impuso con 9 goles del máximo artillero del partido Bruno Amarilla. También colaboraron con el abultado marcador Santiago Chávez, Óscar Barreto, Alexander Suárez, Celso Fernández, Facundo Sanabria, Richard Holzinger, Enzo Perdomo, Andrews Fhür, Gonzalo Brítez y Armando Mendoza.

En las presentaciones anteriores en U18, la categoría donde participa Paraguay, hubo derrotas contra Argentina y Uruguay.

Contra los albicelestes, el team anfitrión perdió por el score de 27 goles contra 17, mientras que versus los orientales, fue derrota de 36-16.

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
03
Política
Amplían imputación contra Santiago Peña en caso Ueno Bank: incluyen asociación criminal
Ver más
04
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
05
A La Gran 7-30
AUDIO: Hallaron tres bonos de Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) de Ueno Bank por “montos importantes” en casa de Liana Caballero
Ver más

Te puede interesar