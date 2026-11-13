Albirrojos enfrentarán a Colombia en semifinales del IHF Trophy Handball, en Sub 18

La selección masculina de Paraguay le ganó 43-21 a El Salvador en su tercera presentación y merced a ello, jugará una de las semifinales del certamen de balonmano que se disputa en el Parque Olímpico.

La otra semifinal del certamen de segundo escalafón la jugarán Nicaragua vs. El Salvador.

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En el torneo principal, el IHF Centro Sur, U18, Brasil jugarán contra Uruguay y Argentina vs. Chile.

En la categoría U20, las semifinales serán entre Argentina vs. Uruguay y Brasil vs. Chile.

El Trophy será entre Colombia vs. Nicaragua y Guayana Francesa vs. Guatemala.

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En cuanto al partido del jueves, el combinado guaraní jugó en el CEO COP, venciendo a El Salavador para culminar tercero del Grupo B de la competencia, y este viernes intentará pasar a la final, enfrentando a Colombia.

El team dirigido por la entrenadora Teresa Fernández se impuso con 9 goles del máximo artillero del partido Bruno Amarilla. También colaboraron con el abultado marcador Santiago Chávez, Óscar Barreto, Alexander Suárez, Celso Fernández, Facundo Sanabria, Richard Holzinger, Enzo Perdomo, Andrews Fhür, Gonzalo Brítez y Armando Mendoza.

En las presentaciones anteriores en U18, la categoría donde participa Paraguay, hubo derrotas contra Argentina y Uruguay.

Contra los albicelestes, el team anfitrión perdió por el score de 27 goles contra 17, mientras que versus los orientales, fue derrota de 36-16.