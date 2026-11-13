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Polideportivo
13 de noviembre de 2026 - 19:18

Félix Pérez y Queens van por la primera pulseada por el título del Clausura

Equipo de Félix Pérez Cardozo que disputará la final contra Olimpia Queens, queriendo retomar el trono que perdió en el Apertura de este año.
Equipo de Félix Pérez Cardozo que disputará la final contra Olimpia Queens, queriendo retomar el trono que perdió en el Apertura de este año.

Félix Pérez Cardozo recibirá a Olimpia Queens este viernes, en el polideportivo “Efigenio González” de Villa Morra, para iniciar la serie final por el título del Torneo Clausura de la Liga Femenina de Básquetbol. La serie se juega al mejor de tres cotejos, con citas próximas el lunes y el jueves, de ser necesario un tercer partido.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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Las Rojas de Villa Morra, que fueron las mejores de la fase inicial, tienen la ventaja de localía y jugarán dos de los tres potenciales partidos finales del Torneo Clausura de baloncesto en su casa, iniciando este viernes contra Olimpia Queens. El partido arrancará a las 20:30.

Lea más: Las Queens recobran el cetro cortando gran racha de Félix Pérez

Este viernes se inicia la serie contra Olimpia Queens, en partidos que prometen emoción y donde las franjeadas intentarán defender el cetro del Apertura.

Las Queens cortaron este año una gran racha de Félix Pérez, que traía cinco títulos al hilo, contando el inicio de la magnífica supremacía de las Rojas, desde el 2021, cuando volvió a celebrar luego de 38 años.

Posteriormente ganaron el cetro del 2023, el Apertura y Clausura del 2024 y el título del 2025. En el 2022, cuando no hubo liga local, Félix Pérez se consagró nada menos que campeón invicto de la Liga Sudamericana de Clubes.

Sin embargo, en cantidad de títulos, las olimpistas siguen liderando con 16 cetros, seguido por las rojas con 11 y Sol de América 10, en el podio.

Copa Comuneros Femenina

El Club Atlético Ciudad Nueva y Campoalto Ladies protagonizarán la final de la I Copa Comuneros Femenina de Baloncesto, iniciando la serie por el título el viernes 20, en el polideportivo “Luis Fernández” de las chicas de la banda roja.

Los siguientes cotejos serán el martes 24 y el viernes 27 de este mes, en el polideportivo del Comando Logístico y de nuevo en el Luis Fernández, respectivamente.

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