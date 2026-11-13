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Polideportivo
13 de noviembre de 2026 - 20:03

Seis carreras en el Jockey Club, sin premio especial, para este domingo

Seis carreras locales se programaron para este domingo, la Reunión N° 29 del Jockey Club del Paraguay.
Seis carreras locales se programaron para este domingo, la Reunión N° 29 del Jockey Club del Paraguay.

La Comisión de Carreras del Jockey Club del Paraguay programó seis sueltas locales para este domingo, a disputarse en el hipódromo de Asunción. La de mayor categoría será una para caballos de quinta categoría.

Por ABC Color
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Seis carreras locales y dos simulcasting estadounidenses componen la programación de la Reunión N° 29 del Jockey Club del Paraguay, que se cumplirá este domingo, desde las 15:00.

Lea más: Invasor Campos, con la de mayor categoría

Las carreras

Estas son los pingos de las seis sueltas locales que se programaron para este domingo, en el hipódromo de Asunción:

Primera carrera - 15:00 - 1.000 metros - Handicap Inferior Hembras: La Escoltada 52 kilos, Alta Gama 56, Alegría Sam 56, Celebration 53, Depois do Prazer 56, Magic Queen 56, Queen of Stamina 56.

Segunda carrera - 15:45 - 1.000 metros - 7ª Categoría B: Paint Runner 54 kilos, Calvin Harris 54, Gurkha 52, Efectivo 54, Cara Cortada 52, Houdini 52, Veleto 52, Golden Dream 56, Batacazo King 58.

Tercera carrera - 16:25 - Simulcasting en directo desde hipódromo de EE.UU.

Cuarta carrera - 17:05 - 1.200 metros - 5ª Categoría: Majestuoso 53 kilos, November Rain 52, Titán 52, El Pintón 52, Buen Tango 52, Cildo 54, Pegaso 56.

Quinta carrera - 17:40 - 1.100 metros - Handicap Inferior Hembras: Bermina Express 52 kilos, Espléndida 52, Exclusiva 54, Ilusionista 52, Que Fantasía 52, Queen 52, Saiago 52, Sweet Rain 52.

Sexta carrera - 18:30 - 1.300 metros - 6ª Categoría: Strand By Me 52 kilos, Tri Legal 54, Gaúcho 52, El Banquero 52, Lírico 56, El Hacker 56, Conquistador Prince 56, Atom 52, Great Surprise 53, Flight to Paradise 52.

Séptima carrera - 19:10 - Simulcasting en directo desde hipódromo de EE.UU.

Octava carrera - 19:40 - 1.000 metros - 7ª Categoría A: Nene Malo 54 kilos, New Hope 54, Guapo 56, Flechazo 52, Esko 52, Always 52, The Flash 52, Rapai 56, Jingote 56, Diamante 52.

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