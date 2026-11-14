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Polideportivo
14 de noviembre de 2026 - 07:57

Andreeva firma pleno de triunfos en las Finales WTA

Mirra Andreeva no tuvo dificultades para vencer a su compatriota Diana Shnaider.
Mirra Andreeva no tuvo dificultades para vencer a su compatriota Diana Shnaider.030748+0000 MATTHEW STOCKMAN

La joven rusa Mirra Andreeva necesitó menos de una hora para despachar este viernes a su compatriota Diana Shnaider y completar una fase de grupos perfecta en las Finales WTA Finals que se celebran en Indian Wells (California), Estados Unidos.

Por ABC Color
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Mirra Andreeva, con un pleno de tres victorias sin ceder un set, concluyó como líder del Grupo 2 con su triunfo sobre Diana Shhaider y se medirá este sábado en semifinales a la estadounidense Jessica Pegula, con quien se vio envuelta en una polémica antes de este torneo de fin de temporada.

Lea más: Félix Pérez y Queens van por la primera pulseada por el título del Clausura

El programa del viernes debía comenzar con un choque entre Andreeva y Karolina Muchova, pero la checa, ya eliminada, se retiró debido a problemas gastrointestinales.

Su lugar lo tomó la rusa Shnaider, undécima del ránking mundial, a la que Andreeva no encontró dificultades para barrer por 6-2 y 6-1 en solo 55 minutos de juego.

“Tuvimos que ajustarnos, ver su último partido, analizarlo”, dijo Andreeva sobre el cambio de rival. “No fue fácil, más aún con las condiciones, el viento... Pero estoy muy contenta de ver lo fiable y regular que es mi juego. Estoy ganando confianza”.

La campeona de Roland Garros y actual #3 del mundo fue la primera en ceder el servicio en el arranque del partido, pero después no le permitió un solo quiebre más a su compatriota.

Con un tenis dominante, Andreeva dictó el ritmo de los intercambios a su antojo y terminó con prácticamente el doble de puntos que Shnaider (56 frente a 29) .

Duelo con morbo

Debutante en unas WTA Finals, la pupila de la exjugadora española Conchita Martínez ha mostrado hasta ahora el tenis más sólido de este torneo que reúne a las ocho mejores jugadoras del año. Su siguiente escollo será la experimentada Jessica Pegula, quien previsiblemente contará con el apoyo mayoritario de los 16.000 aficionados de la pista central.

“Algo que sé con seguridad es que no va a ser un partido fácil”, admitió Andreeva. “Sé que probablemente va a estar como 80 a 20 (en favor de Pegula). Pero si mañana pudiera ser más bien 60/40, sería genial”.

Pegula y Andreeva, de 32 y 19 años, respectivamente, librarán su primer duelo en el circuito solo una semana después de que se vieran envueltas en una controversia generada por unos comentarios de la estadounidense durante un entrenamiento previo al torneo.

Un micrófono abierto a pie de pista captó a Pegula describiendo a la joven rusa como una “diva” y señalando a Conchita Martínez por no abordar las maneras de su dirigida.

La directora de la WTA, Valerie Camillo, se disculpó por el uso indebido de los micrófonos y señaló que la intención era captar “sonido ambiente” de las prácticas y no conversaciones entre jugadoras y entrenadores.

Ante la prensa, Andreeva dijo que Pegula también se había disculpado con ella en privado y restó importancia al incidente.

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