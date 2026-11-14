Finales WTA: Sabalenka queda eliminada a manos de Svitolina

Elina Svitolina, sexta del mundo, superó a Aryna Sabalenka por 6-3, 3-6 y 6-1 en el cierre de la fase de grupos de este evento que reúne a las ocho mejores jugadoras de la temporada.

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Sabalenka, que era la jugadora de mayor ránking del torneo ante la baja de la #1, Elena Rybakina, fue eliminada al concluir en el tercer lugar del Grupo 2 con un registro de una victoria y dos derrotas.

La bielorrusa seguirá así sin añadir este prestigioso título a su palmarés.

De su parte, Svitolina, que concluyó como segunda del Grupo 2 con un balance de 2-1, enfrentará el sábado en semifinales a la checa Linda Noskova (2-1), líder del Grupo 1.

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La otra semifinal enfrentará a la rusa Mirra Andreeva (3-0), primera del Grupo 2, contra la estadounidense Jessica Pegula (2-1), segunda de la llave 1.