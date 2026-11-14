ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
No Tiene Nombre
ABC TV de 08:00:00 a 09:59:00
Ver ABC TV
No Tiene Nombre
ABC Cardinal AM de 08:00 a 09:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
No Tiene Nombre
ABC TV de 08:00:00 a 09:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
21º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
33º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
32º
undefined 2026-11-19
Min
23º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Polideportivo
14 de noviembre de 2026 - 08:09

Finales WTA: Sabalenka queda eliminada a manos de Svitolina

Elina Svitolina (32 años) festeja su victoria contra Aryna Sabalenka que le valió su clasificación a las semifinales.
Elina Svitolina (32 años) festeja su victoria contra Aryna Sabalenka que le valió su clasificación a las semifinales.024125+0000 MATTHEW STOCKMAN

La bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda de la clasificación, perdió este viernes frente a la ucraniana Elina Svitolina en un choque en el que estaba en juego el último boleto a las semifinales de las Finales WTA, que se celebran en Indian Wells, Estados Unidos.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Elina Svitolina, sexta del mundo, superó a Aryna Sabalenka por 6-3, 3-6 y 6-1 en el cierre de la fase de grupos de este evento que reúne a las ocho mejores jugadoras de la temporada.

Lea más: Andreeva firma pleno de triunfos en las Finales WTA

Sabalenka, que era la jugadora de mayor ránking del torneo ante la baja de la #1, Elena Rybakina, fue eliminada al concluir en el tercer lugar del Grupo 2 con un registro de una victoria y dos derrotas.

La bielorrusa seguirá así sin añadir este prestigioso título a su palmarés.

De su parte, Svitolina, que concluyó como segunda del Grupo 2 con un balance de 2-1, enfrentará el sábado en semifinales a la checa Linda Noskova (2-1), líder del Grupo 1.

La otra semifinal enfrentará a la rusa Mirra Andreeva (3-0), primera del Grupo 2, contra la estadounidense Jessica Pegula (2-1), segunda de la llave 1.

Lo
más leído
del día

01
Política
Crece la indignación ciudadana: concejales no se ponen de acuerdo ni para elegir a sus autoridades
Ver más
02
Fútbol Internacional
Uruguay asalta La Bombonera derrotando a la Argentina post-Messi
Ver más
03
Política
Caso Ueno Bank: el Arzobispado pide investigar desvíos y renovar el gabinete de Alliana
Ver más
04
Política
Nubicom en la mira del BCP y la CGR por irregularidades y pagos de Ueno
Ver más
05
Policiales
Sicariato en Pedro Juan Caballero: asesinan a tiros a brasileño en una playa de vehículos
Ver más

Te puede interesar