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Polideportivo
15 de noviembre de 2026 - 02:24

Luque se consagra campeón de la Copa de Oro del rugby

Jugadores, cuerpo técnico, directivos y la gran fanaticada de Luque Rugby, que festeja la Copa de Oro del Torneo Clausura de la URP.
Jugadores, cuerpo técnico, directivos y la gran fanaticada de Luque Rugby, que festeja la Copa de Oro del Torneo Clausura de la URP.

El conjunto de Luque se alzó con el título de la Copa de Oro del Torneo Clausura de la Unión Rugby del Paraguay, al ganar la final al San José, en la jornada donde surgieron otros monarcas. Las justas de la ovalada se disputaron este sábado en el Estadio “Héroes de Curupayty”.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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Luque Rugby Club fue el mejor del Torneo Clausura del certamen de la Unión Rugby del Paraguay, al imponerse en la Copa de Oro al San José.

Lea más: Yacarés M17 van al Norte de Argentina

También se jugaron las finales de otras dos copas y tres categorías formativas.

El cuadro auriazul celebró el cetro al derrotar a San José por 25-15 y levantar la Copa de Oro.

Luque es uno de los grandes protagonistas del rugby nacional y ha logrado gran destaque en esta disciplina en las últimas temporadas.

En la Copa Honor, CURDA (Club Universitario de Rugby de Asunción) se consagró campeón del Clausura, venciendo por 29-19 a San José.

La Copa Desarrollo fue para el cuadro del Cristo Rey, que cantó victoria contra el Asunción, venciendo por el score de 20-16.

CURDA también celebró los títulos del Clausura en otras dos categorías, M18 y M16.

En la M18 derrotó por el marcador de 43-26 al Santa Clara.

En la M14, el marcador favorable para los universitarios fue de 29-14, para batir al Asunción.

Finalmente, en la otra categoría restante, para los M16 fue para el San José, que se impuso por 19-5 al Santa Clara.

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