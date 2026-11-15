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Polideportivo
15 de noviembre de 2026 - 10:55

Sinner regresa a la pista de Turín para recoger un premio otorgado al tenis italiano

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Turín (Italia), 15 nov (EFE).- Jannik Sinner saltó este domingo a la pista central del Inalpi Arena de Turín, antes del partido entre Alexander Zverev y Rafa Jódar que inaugura las Finales ATP en individuales, para recoger el premio 'Giulio Onesti', otorgado al tenis italiano por su contribución al deporte olímpico.

Por EFE
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El deportista regresó a la pista turinesa, donde hace un año se proclamó campeón de las Finales ATP que este año se pierde por lesión, junto al capitán de la selección italiana, Filippo Volandri, y el presidente de la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP), Angelo Binaghi.

El premio se concedió al movimiento del tenis italiano por la evolución que experimentó en el último año, tras haber multiplicado por diez el número de federados y alcanzar, con Sinner a la cabeza, resultados extraordinarios.

"Echo de menos este torneo", dijo el deportista de San Cándido, al agregar que espera "volver a estar en forma pronto" porque le encanta competir "y jugar delante de un público como este".

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, felicitó a Sinner y a todos los atletas italianos que contribuyeron a ganar este premio, otorgado por la Fundación Giulio Onesti desde 2001 a una personalidad u organización que haya apoyado la actividad de los Comités Olímpicos Nacionales, la solidaridad olímpica y la participación del arte y la cultura en el deporte.

"Esperamos con mucha expectación tu vuelta al campo. No digo más", concluyó Buonfiglio.

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