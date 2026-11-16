Alcaraz brilla ante Tiafoe en su estreno en las Finales ATP

El murciano Carlos Alcaraz le ganó por 6-2 y 6-2 a Frances Tiafoe y prolongó así su buena racha y alcanzó las diez victorias consecutivas tras conquistar los títulos en pista cubierta de Viena (ATP 500) y el Masters 1000 de París.

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Alcaraz se ratificó como uno de los favoritos y rivales a batir para ganar la conocida como Copa de Maestros, junto al alemán y #1, Alexander Zverev.

Con este triunfo, Alcaraz inauguró su camino con buen pie en el torneo turinés, uno de los pocos que le faltan y que disputó en tres ocasiones, en las que alcanzó la semifinal en 2023, no pudo superar la fase de grupos en 2025 y el año pasado alcanzó su primera final, que perdió contra Jannik Sinner.