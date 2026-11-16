Mirra Andreeva es flamante campeona de las Finales WTA

Mirra Andreeva, la nueva #2 del mundo, superó a Elina Svitolina (6º) por 7-5 y 6-3 en la pista central de Indian Wells (California), sede este año del torneo que reúne a las ocho mejores tenistas de la temporada.

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La estrella rusa ha deslumbrado en esta primera participación en las WTA Finals hasta convertirse, a los 19 años, en la campeona más joven desde su compatriota Maria Sharapova en 2004.

Con este triunfo ante Svitolina, 13 años mayor, la pupila de la exjugadora española Conchita Martínez puso la guinda a su temporada de despegue en el circuito femenino.

Desde el noveno lugar con el que arrancó el año, Andreeva ha escalado hasta asegurarse terminar 2026 como segunda, desplazando a la bielorrusa Aryna Sabalenka, una de sus cinco reputadas víctimas en las WTA Finals.

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Andreeva también alcanzó en junio el estatus de campeona de Grand Slam, con su victoria en Roland Garros, y terminará 2026 con cuatro títulos obtenidos, la máxima ganadora del año junto a Elena Rybakina.

La kazaja, #1 mundial y ganadora de las WTA Finals en 2025, fue la gran baja de esta edición que se trasladó a Indian Wells desde Arabia Saudita.

El liderato de la WTA de Rybakina estará bajo amenaza a inicio de 2027 por el avance de Andreeva, que este domingo volvió a mostrar la fortaleza mental que le ha permitido dar el salto definitivo.

Ante Svitolina, campeona de las WTA Finals en 2018 y finalista en 2019, Andreeva dominó otra vez con su afilado primer servicio y no perdió la concentración cuando la ucraniana se reenganchó al partido en varias ocasiones con el apoyo mayoritario de los 16.000 aficionados.

En el primer set, Andreeva sufrió un quiebre de servicio cuando tenía ventaja de 5-4, pero le devolvió el break rápidamente para sellar la manga antes del tiebreak. En el segundo set, la rusa resistió cuatro pelotas de break de Svitolina en el séptimo juego para mantenerse en ventaja en el marcador y zanjar el triunfo en una hora y 48 minutos.