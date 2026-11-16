Daniel Mérida sustituye a Davidovich en la Copa Davis por lesión

"Como muchos sabéis, esta temporada no ha sido fácil a nivel físico y las lesiones me han obligado a parar en varios momentos. Mi cuerpo todavía necesita más tiempo antes de volver a competir", anunció Davidovich en su cuenta de Instagram.

"Me duele especialmente no poder representar a mi país en una competición tan especial y única, que llevo viendo y soñando con disputar desde que empecé a jugar al tenis. Era algo que me hacía muchísima ilusión", lamentó.

Tras el comunicado del malagueño, la Real Federación Española de Tenis (RFET) informó de que será el madrileño Mérida, de 22 años, quien ocupe su puesto, y formará equipo con Carlos Alcaraz, Rafael Jódar, Pedro Martínez y Marcel Granollers, que buscarán la séptima 'ensaladera' para España.

Mérida ya formó parte del equipo español en la eliminatoria clasificatoria disputada en Santiago de Chile el pasado septiembre, en la que consiguió su primera experiencia en la competición.

A estas Finales llegará asentado en el Top-50 mundial ocupando el puesto número 42.

Los ocho equipos que disputan las Finales de la Copa Davis son República Checa, Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Corea del Sur, Austria y España.

España debutará frente a Austria el 26 de noviembre y, si gana, su rival saldrá del ganador del duelo entre Gran Bretaña y Alemania. Las otras eliminatorias de cuartos son República Checa-Canadá e Italia-Corea del Sur.