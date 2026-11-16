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Polideportivo
16 de noviembre de 2026 - 09:05

Granollers y Zeballos vencen a los anfitriones en su primer partido de las Finales ATP

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Turín (Italia), 16 nov (EFE).- El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos comenzaron con buen pie su participación en las Finales ATP, las séptimas juntos, al ganar este lunes a la dupla italiana formada por Simone Bolelli y Andrea Vavassori.

Por EFE
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La dupla hispano-argentina se llevó el primer set en cuarenta minutos, después de mostrarse determinantes y muy sólidos, neutralizando a los anfitriones, que disputan su última temporada juntos después de unirse en 2023 para convertirse en una de las parejas más fuertes del circuito ATP.

En esos últimos tres años, los transalpinos conquistaron diez títulos, tres de ellos esta temporada, con el torneo de Róterdam y los Masters 1000 de Miami y de Roma.

El segundo set también fue de dominio para los visitantes, que lo cerraron en treinta y nueve minutos con otro 6-4 que les da confianza para tratar de lanzarse a un torneo que rozaron en ediciones anteriores.

Los ganadores rompieron dos veces el servicio a los italianos en el primer set y otra en el segundo, para conseguir una victoria importante después de una temporada en la que ganaron Roland Garros y alcanzaron la final de Dallas y de Roma.

Granollers sabe lo que es ganar las Finales ATP, cuando lo hizo en 2012 junto a su pareja de entonces, Marc López; Zeballos, por su parte, podría convertirse en el primer argentino en alzarse con el título en la modalidad de dobles.

De alguna forma se resarcieron Granollers y Zeballos de aquella final perdida en mayo contra la dupla Bolelli-Vavassori en el Masters 1000 de la capital italiana, cuando se convirtieron en la primera pareja íntegramente formada por italianos en ganar el título de dobles de Roma en toda la historia del torneo.

La pareja formada por el español y el argentino, que disputan la también conocida como Copa de Maestros por séptimo año consecutivo (con un balance de nueve victorias y trece derrotas), alcanzó la final en 2023 y finalizó entre las diez mejores parejas ATP durante seis años seguidos.

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