Andrea Paola y Andrea Lorena ya llevan muchos años militando en el futsal del team paulista, al igual que Claudia que hace unas temporadas defiende los colores del Taboão Magnus. Ahora les tocó a las tres celebrar el título de Campeonato Paulista.

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En cuanto a los juegos del campeonato brasileño, en la serie final por el título del certamen brasileño, el Magnus goleó 4-1 en la ida, e igualó 2-2 en la vuelta, contra el San José, conquistando el octacampeonato, un hecho histórico para el club.

El partido de vuelta se realizó en el Gimnasio Zé do Feijao, donde Claudia dio su aporte con el 1-1 parcial.

De esta forma, el Magnus hizo historia al convertirse en el team mas ganador del futsal de la competencia paulista.

* Copa de Brasil. El Magnus también fue protagonista de la Copa de Brasil, y la definición fue contra el Copagril de Marechal Cándido Rondón, Estado de Paraná.

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En el juego de ida, hubo paridad de 1-1, quedando todo para el segundo partido, que se disputó el sábado y también fue empate de 2-2.

La final fue a la prórroga, donde hubo de nuevo 1 gol por sector, para la igualdad de 3-3.

Desde el punto penal fue mas efectivo el team paranaense fue mas efectivo ganando por 5-4, para quedarse con el título.