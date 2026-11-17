El partido de exhibición entre Adolfo Daniel Vallejo y el ítalo-argentino Luciano Darderi estaba marcado en principio para este sábado 21, en el Rakiura Resort Day de Luque.

Lea más: Sascha Zverev recibe en Turín el premio a #1 de final de año

Por cuestiones organizativas, el “Gran Duelo” pasó para el próximo mes, de acuerdo al propio cuadro presentado en su cuenta de Instagram por el asunceno.

El choque entre los jóvenes y telentosos deportistas se desarrollará el sábado 12 de diciembre, en el complejo situado en la Ciudad de la música, en las proximidades del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.

Dani Vallejo tiene 22 años, ocupa el puesto 56 del escalafón mundial y su mejor ubicación fue 52, alcanzada el 5 de octubre del presente ciclo. Ostenta seis títulos en individuales en el ATP Challenger Tour, además de una corona en dobles. En términos futbolísticos, el Challenger sería una especie de ascenso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Darderi (24 años), nacido en Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, y que representa a Italia, ganó tres trofeos en Challenger y cinco títulos a nivel superior ATP, en Córdoba Open 2024 (Argentina), Grand Prix Hassan II de Marrakech 2025 (Marruecos), Abierto de Suecia (Bastad) 2025, Abierto de Croacia (Umag) 2025 y Abierto de Chile (Santiago) 2026, todos de la categoría 250.

Luciano es 21º del mundo y el 18 de mayo pasado llegó a su mejor colocación, al ocupar la 16ª plaza.

El espectáculo entre Vallejo y Darderi promete ser de alto nivel, por la calidad de los protagonistas. La organización brindará en breve detalles del mismo, como horarios, precios de las entradas y la manera de acceder a los pases.