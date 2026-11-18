Con seis carreras locales se cumplió la Reunión N° 29 del Jockey Club del Paraguay, sin premios especiales, pero con una programación que como siempre deleita a los fanáticos del turf. Este miércoles se confirmó que habrá una pausa y el domingo no habrá jornada.

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En la cuarta del programa, Majestuoso del stud Don Honorio al mando del experimentado Alcides Coronel, recorrió los 1.200 metros en el buen registro de 1′13″80, en la suelta de mayor categoría de la jornada, entre los pura sangre del quinto escalafón.

En otra de las sueltas interesantes para caballos de la 6ª categoría, reprisó Lírico del stud J.C. con doblete del piloto Alcides Coronel, imponiéndose sobre 1.300 metros, en un tiempo de 1′19″80.

Al romperse el fuego, La Escoltada de la caballeriza Pto. Milagro ganó la carrera para hembras del handicap inferior, exigida por el jockey Javier Portillo, recorriendo los 1.100 metros en 1′07″39.

En segundo turno, golpeó Golden Dream de la caballeriza Santa Elena, con la monta del hijo de la casa Víctor Carruega, en un tiempo de 1′01″83 para el kilómetro, entre los pintos de la 7ª categoría B.

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Espléndida del stud Don Rubí se impuso en suelta sobre 1.100 metros, marcando en cronos 1′09″69, con al batuta de Juan Román, en el handicap inferior hembras.

Al caer el telón, Esko dio golpe y doblete para Don Rubí así como para el piloto Javier Portillo, en un tiempo de 1′01″50 para los 1.000 metros de la arena asuncena y entre pingos de la 7ª A.