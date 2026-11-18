El tenis de mesa paraguayo volvió a dejar su sello en Brasil. La delegación nacional se consagró campeona general de la Copa Interestadual e Internacional Antonio Kimura, torneo que reunió a competidores de distintas regiones y países los días 14 y 15 de noviembre, en Toledo, estado de Paraná.

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El título general fue el resultado de una amplia presencia paraguaya en los podios, con victorias individuales, consagraciones por equipos y actuaciones que abarcaron desde las categorías Sub 9 hasta las divisiones máster, reflejando el alcance de la representación nacional en la competencia.

La cita, organizada por la Federación de Tenis de Mesa de Paraná y avalada por la Confederación Brasileña de Tenis de Mesa (CBTM), tuvo a los paraguayos como protagonistas en varias de las principales categorías, con nombres que se repitieron entre los mejores del certamen.

En las pruebas individuales, Agustín Torres (Sub 9), Sebastián Brizuela (Sub 11), Emma Vargas (Sub 11), Bianca Antar (Sub 13), Bruno Martínez (Sub 15), Joaquín Vera y Aragón (Sub 17), Paula Benítez (Sub 17), Santino Pastore (Sub 19) y Nahiara Antar (Sub 19) alcanzaron el primer lugar.

También sobresalieron las actuaciones de Florencia Paiva y Paloma Rivarola en Absoluto A femenino, Benjamín Franco, quien se impuso en Máster 30 y Máster 40, además de otros atletas que sumaron posiciones de privilegio en las distintas divisiones.

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En las competencias por equipos, Paraguay volvió a demostrar profundidad y competitividad. Bianca Antar y Paula Benítez conquistaron el Sub 13 femenino, mientras Joaquín Vera y Aragón junto a Fernando Acuña se quedaron con el título Sub 17 masculino. La delegación también sumó podios en Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 19 y las categorías máster, consolidando el protagonismo paraguayo durante las dos jornadas.

El resultado en Toledo representa otro paso importante para el tenis de mesa paraguayo en el ámbito internacional, especialmente por la presencia de jóvenes deportistas que continúan acumulando experiencia competitiva y resultados en escenarios regionales.

La conquista colectiva, con campeones en diferentes edades y modalidades, volvió a poner en evidencia el potencial de una disciplina que encuentra en las categorías formativas una base importante para proyectar nuevos talentos.