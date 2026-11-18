San José no tardó en asumir el liderato del partido de este martes, el tercero de la serie final por el cetro del Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol 2026, derrotando a su clásico rival por 67-56.

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Tras ventaja de los Kings en el arranque del partido con un 21-18, ya en el segundo los santos iniciaron la ventaja que sostuvieron hasta el final, ganando con relativa comodidad 28-10 (46-31), 8-14 (54-45) y 13-11 (67-56.

El americano Robin Perry y Fernando Dose lideraron el goleo local con 14 puntos, y entre franjeados el también norteamericano Quatarrius Wilson con 13.

Olimpia lidera la serie al mejor de 5 partidos, por 2-1.

Los partidos anteriores fueron victorias para los olimpistas, con score de 68-67 en el “León Coundou” y 84-70 en el polideportivo Capiatá.

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El siguiente partido, el cuarto de la serie, está marcado para este viernes, en Capiatá, desde las 20:00.

Un triunfo para Olimpia le estará dando el cetro del Clausura, mientras que la victoria para San José, obligará a la finalísima, el martes 24 de este mes, de nuevo en el “León Coundou” a las 20:30.