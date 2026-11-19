Esta sábado se disputarán las finales de todas las categorías femeninas del balonmano del Torneo Clausura del Metro, con el encuentro de Inter y Santa Elena en la pulseada principal.

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Una gran jornada en la Secretaría Nacional de Deportes, donde se vivirán nada menos que finales en 8 categorías de la rama femenina.

La programación

Las definiciones de la Superliga arrancarán ya a las 10:00, con la final de la Sub 8, entre Cerro Porteño y Nueva Estrella.

A las 10:30 jugarán las niñas de la Sub 10, Villa Elisa vs. Cerro Porteño.

A continuación, desde las 11:15 confrontarán Triunfo vs. Cerro Porteño, en la categoría Sub 12.

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Les seguirán las chicas Sub 13 de Santa Elena y Triunfo, desde las 12:15.

Posteriormente ingresarán al parquet las handbolistas de Nueva Estrella y Fénix, que pelearán por el cetro de la Sub 15, a partir de las 13:30.

Nueva Estrella y Cerro Porteño jugarán la final Sub 18, desde las 14:45.

A continuación entran en acción las chicas del Inter, primeramente para enfrentar a Nueva Estrella, en Sub 20, a las 16:15.

Finalmente, Inter jugará contra Santa Elena por la copa del Clausura en la Primera, desde las 17:45.

Las “colegialas” ya se impusieron en la final del Apertura a Cerro Porteño, por lo cual jugarán para ser las campeonas indiscutibles de la temporada 2026.

En el Clausura del Metropolitano Superliga Masculina, la semana pasada, La Victoria se coronó campeón tras imponerse a Luque Handball, cobrando venganza de la derrota en la final del Apertura, donde cantaron victoria los luqueños.