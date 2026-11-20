Alcaraz modificó así su rutina habitual de preparación y prefiere comprobar el estado de su cuerpo poco antes de saltar a la pista, después de las molestias que sufrió en el isquiotibial izquierdo durante su partido del pasado miércoles ante el ruso Daniil Medvedev.

El murciano notó los problemas físicos en el segundo set, cuando solicitó una pausa médica con 6-2 y 2-1 a su favor. Pese a las molestias y a terminar con una aparatosa venda en la zona afectada, consiguió cerrar el encuentro en dos sets.

Tras el partido, el español reconoció que había notado "un pequeño problema en los isquiotibiales", aunque inicialmente restó importancia a las molestias.

El jueves, Alcaraz canceló su entrenamiento matutino y se sometió a una resonancia magnética en el Instituto de Medicina del Deporte de Turín para evaluar el estado del isquiotibial izquierdo.

Las pruebas descartaron problemas de gravedad y permitieron al español mantener su participación en el torneo.

Su presencia ante Cobolli había generado incertidumbre, ya que una retirada le habría dejado fuera de las Finales ATP, pese a tener asegurada matemáticamente la clasificación para las semifinales.

Alcaraz, uno de los principales favoritos al título y que había mostrado un buen nivel de juego antes de las molestias, afronta ahora el encuentro ante el italiano con la intención de comprobar su respuesta física y continuar en la competición.

Su evolución también será importante con vistas a la posible participación en la Copa Davis, que se disputará en Bolonia la próxima semana.