El Rey de Copas tiene una larga tradición en el baloncesto nacional, con títulos que se remontan a 1937. Desde aquellas primeras conquistas, pasando por épocas de dominio absoluto, hasta la reconstrucción de un proyecto competitivo en la era moderna, Olimpia ha sabido mantener su lugar entre los grandes protagonistas de la disciplina.

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El renacer de los Kings y una nueva era de dominio

En 2016 comenzó una nueva etapa para el básquetbol franjeado. Olimpia apostó por conformar un plantel competitivo, con figuras de renombre del ámbito local e internacional, además de renovar la identidad y la imagen del equipo. Así nació la denominación Olimpia Kings, un proyecto que rápidamente volvió a colocar al club en lo más alto.

Con Juan Pablo Feliú al frente, los Kings conquistaron el Clausura y posteriormente el campeonato absoluto de 2016, poniendo fin a una sequía de 22 años sin títulos de liga. La conquista marcó el punto de partida de una etapa dorada.

La hegemonía continuó con los títulos del Apertura y Clausura 2017, además del Apertura 2018, una seguidilla que consolidó el tetracampeonato. La estrella número 34 llegó en el Apertura 2019, bajo la conducción de Carlos Romano, reafirmando el peso de Olimpia en el básquetbol paraguayo.

El título internacional que marcó historia

Uno de los hitos más importantes del club se produjo en 1953, cuando conquistó el Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones. Aquel logro permanece como una referencia histórica del deporte paraguayo, al tratarse del único título sudamericano de clubes conseguido por un equipo paraguayo en esa competencia.

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La historia de Olimpia Kings también estuvo marcada por nombres que dejaron su huella, entre ellos Eric Dawson, Walter Baxley, Juan Pablo Cantero, Roquez Johnson, Brandon Bowman, Rodney Green, Michael Hicks, Donovan Marshall, Anthony Young y figuras nacionales como Édgar Riveros, Guillermo Araújo Cappello, Luis Ljubetic, Adolfo López, Alejandro Peralta y Javier Martínez.

Un palmarés que sigue sumando

37 campeonatos nacionales de Primera División masculina

La nueva consagración en el Clausura 2026 ratifica la vigencia de Olimpia Kings. El club volvió a demostrar su capacidad para competir, sobreponerse a los momentos adversos y cerrar una temporada con la vuelta olímpica.

La estrella 37 no es solamente una cifra más en su palmarés. Es la continuidad de una tradición que atraviesa décadas, generaciones de jugadores y distintas etapas del básquetbol paraguayo. Olimpia sigue siendo el máximo ganador nacional y, con cada campeonato, agranda una historia que parece no tener techo.