El jugador no escondió su carácter competitivo y recordó lo que había quedado pendiente después de las derrotas. “Soy un muy mal perdedor, se habían burlado de mí”, expresó, al tiempo de agradecer a Dios y a su familia por el acompañamiento en un proceso que, según reconoció, fue duro.

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La unión como respuesta

Ochipinti reconoció que el equipo tuvo que sobreponerse a los golpes, incluso en un contexto en el que las derrotas y las dificultades obligaron a replantear el camino. La respuesta, según explicó, estuvo en la unidad del plantel y en la convicción de que todos perseguían el mismo objetivo.

“Fue muy duro perder partido tras partido. Decirles que digan lo que quieran, pero acá estamos demostrando y siendo campeones”, lanzó, en un mensaje que reflejó el desahogo después de alcanzar la corona.

El “Bicho” también valoró el compromiso colectivo y la capacidad de sus compañeros para sostenerse juntos, pese a los momentos complicados. “Hablamos en el grupo de compañeros y dijimos que, si todos queríamos el mismo objetivo, teníamos que estar juntos. Y juntos fuimos a la Liga y se demostró”, señaló.

El recorrido no estuvo exento de dificultades, especialmente después de la experiencia internacional, donde los resultados no acompañaron. Sin embargo, Ochipinti destacó que el grupo supo mantenerse unido y que esa fortaleza terminó siendo determinante para levantar el trofeo.

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“Demostramos qué clase de grupo somos y la clave fue estar unidos siempre”, remarcó.

El desahogo y la dedicatoria

El jugador también consideró que Olimpia mostró argumentos durante la serie final, aunque reconoció que en el básquetbol los partidos pueden cambiar en cuestión de minutos. La fortaleza colectiva fue, a su entender, la que permitió al equipo sostenerse y cerrar la definición a su favor.

En el cierre de la entrevista, Ochipinti agradeció a Olimpia por la confianza y dedicó el título a los hinchas franjeados, que acompañaron al equipo en el camino hacia la consagración.

“Esta va para todos los hinchas olimpistas. Ojalá que puedan seguir disfrutando de este campeonato, de este hermoso campeonato”, expresó.

Y dejó una última frase, cargada de carácter, como sello de su desahogo tras la conquista: “De rodillas nunca ante nadie. Que me pusieron de rodillas la vez pasada, acá estamos juntos”.

El “Vicho” cerró con 23 puntos, una actuación determinante para que Olimpia Kings conquistara el Clausura, sellara la serie 3-1 ante San José y sumara la estrella número 37 de su historia.