La victoria del español Carlos Alcaraz sobre Ben Shelton fue de remontada, ya que el norteamericano se adjudicó el primer set y llevó una pugna muy equilibrada al desempate, en el que el murciano no perdonó y se impuso por 3-6, 6-3 y 7-6 (1).

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Carlitos, que fue de menos a más y encontró en el segundo parcial el juego que no había conseguido desplegar en el inicio, buscará este domingo, ante el ganador del partido entre Alexander Zverev y el ruso Daniil Medvedev (16:30 de Paraguay), un título que se le resistió el año pasado, cuando cayó ante Jannik Sinner.

Por su parte, Shelton, nuevo pupilo de Juan Carlos Ferrero a partir de la próxima temporada, murió en la orilla y se quedó cerca de firmar una de las victorias más importantes de su carrera, en un torneo que disputó por segunda vez, aunque en la anterior edición no cosechó ni un triunfo.