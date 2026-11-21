Deportivo Internacional corroboró su condición de mejor equipo de la temporada del balonmano, tras consagrarse en el Apertura en el primer semestre del año, volvió a llevarse a casa el Clausura Metropolitano Superliga Femenina 2026. En una final inédita, Santa Elena claudicó cayendo por el escaso margen de 30-28 para el cetro de las Rosas.

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Dignas vicecampeonas las chicas de Santa Elena, que en su primera final en la principal categoría, le hicieron un partidazo a las “colegialas”.

El cuadro campeón se consolida como uno de los grandes monarcas de la Primera del balonmano metropolitano, consiguiendo la mayoría de los títulos en las últimas cuatro temporadas de los torneos femeninos.

Las campeonas: Alicia Villalba, Lilian Acuña, Fiorella Cáceres, Sofía Villalba, Kiara Vergara, Sofía Ugarriza, Alison Nasser, Maggie Lugo, Lara Resquín, Jessica Fleitas, Fiorella Enriquez, Guadalupe González, Giulianna Balmaceda y Bárbara Nasser. Entrenador: Alexander Ruiz Díaz.

* Otras campeonas. Nueva Estrella se alzó con el título entre júniors, derrotando a Inter en un vibrante cotejo por la mínima diferencia. Las de Villa Aurelia ganaron 24-23 para llevarse el cetro en la categoría Sub 20.

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Las azulgranas consiguieron en bicampeonato juvenil, en un partido candente hasta el final derrotando al Club Nueva Estrella de Handball Femenino. Cerro Porteño ganó ajustadamente 27-25 en la Sub 18.

En la Sub 15 no concluyó el cotejo Nueva Estrella y Deportivo Fénix del Barrio San Pablo, cuando iba el cotejo 11-11 y por problemas diversos los árbitros tomaron la decisión de no proseguir el encuentro.

Santa Elena festejó en la Sub 13, consagrándose al derrotar al Atlético Triunfo, por la mínima diferencia, por el score de 29-28.

Atlético Triunfo se alzó con el título en la categoría Sub 12 al vencer también ajustadamente a Cerro Porteño. Las sanlorenzanas festejaron el cetro al vencer por 20-19 a las azulgranas.

Villa Elisa fue contundente entre alevines para imponerse a Cerro Porteño. Las Sub 10 villaelisenses se impusieron por el score de 17-9.

Entre las Sub 8, Cerro Porteño derrotó por 9 a 5 a Nueva Estrella, para levantar la copa mas pequeña del handbol femenino.

Las finales se disputaron este sábado en el polideportivo de la Confederación Paraguaya de Handball (CPH), en la Secretaría Nacional de Deportes (SND).