Paola Andrea Ferrari es una de las grandes referentes del básquet paraguayo. Con una extensa carrera internacional, experiencia en el alto nivel europeo y un presente que la mantiene compitiendo y trabajando por el desarrollo de las selecciones nacionales, la jugadora volvió a celebrar un título en el país, esta vez con Olimpia Queens, en el torneo Clausura.

Lea más: Queens reinan en el baloncesto femenino, con decisivo 2-0 contra Félix Pérez

En una entrevista con El Polideportivo de ABC Cardinal AM 730, Ferrari habló de la consagración con las Queens, el crecimiento del básquet femenino, las necesidades de la liga nacional, el potencial del 3x3 y la tristeza que le genera la exclusión de esta disciplina de los próximos Juegos Panamericanos y Sudamericanos.

“Esas palabras obviamente me llenan de orgullo, pero yo siempre digo que todo ese reconocimiento es a la larga trayectoria y a los muchos años que todos saben que le dediqué al deporte y que le sigo dedicando, representando al país, tratando de hacer bien las cosas, luchando para que el deporte femenino salga adelante”, expresó al ser consultada sobre el reconocimiento que recibe como referente nacional.

Paola Ferrari y el crecimiento del básquet femenino

Ferrari considera que el básquet paraguayo femenino viene experimentando un crecimiento importante, especialmente en la modalidad 3x3, donde la selección nacional tuvo este año la posibilidad de competir en el World Tour, enfrentando a equipos de alto nivel internacional.

“Este año dimos un paso adelante en el 3x3, hicimos el World Tour, que es jugar las ligas internacionales más altas y más grandes para poder llegar a Los Ángeles 2028, algo que nunca había sucedido anteriormente y jugando a un nivel, compitiendo de tú a tú contra cualquiera”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La jugadora recordó también la competitividad demostrada ante potencias, como Estados Unidos, en el AmeriCup, donde Paraguay perdió por apenas dos puntos frente al campeón mundial y olímpico.

“Ahí te hace ver de que estamos creciendo y que las cosas se están haciendo bien”, valoró.

En cuanto al 5x5, Ferrari considera que Paraguay cuenta con talento y jóvenes jugadoras, pero necesita una competencia más extensa para sostener el desarrollo.

“Hay talento, hay jugadoras, quizás hay muchos jóvenes hoy en día, donde mi sueño sería que las ligas sean más largas, que no dure solamente un mes y medio o dos meses, que dure una apertura de cuatro meses y medio, de cinco meses y luego una clausura igualmente de cuatro o cinco meses. Eso haría que el básquet femenino crezca muchísimo más y que haya competencia durante todo el año”, explicó.

Sobre la cantidad de equipos, sostuvo que actualmente existen condiciones para organizar un campeonato más competitivo.

“Somos ocho equipos, simplemente hay que plantear bien el torneo y hacer como se hacen todos lados, a dos ruedas, todo contra todos y después cuartos de final, semifinal y final. Eso dura cuatro meses o cinco meses, ya hay ocho equipos y eso es un logro increíble después de mucho tiempo”, manifestó.

La infraestructura, una de las necesidades

Ferrari también apuntó a la falta de canchas como uno de los inconvenientes que condicionan el desarrollo del básquet paraguayo, tanto en la rama femenina como en las categorías formativas.

“Lo que siempre falta en Paraguay yo creo que es canchas de básquet. Hay una cantidad enorme de jugadores y jugadoras de fichas inferiores donde realmente lo que falta es canchas. Muchas veces los clubes se quedan con una sola cancha y no da abasto para que sus inferiores, sus sub-22, sus mayores puedan entrenar”, comentó.

En ese sentido, explicó que las dificultades logísticas terminan afectando el funcionamiento de los clubes y consideró necesario ampliar la infraestructura.

“Ahí empiezan los problemas de logística que, de a poco, tenemos que ir creciendo, los clubes tienen que ir ampliando, haciendo canchas paralelas para que puedan haber más de una cancha por club”, agregó.

Pese a las necesidades, destacó el trabajo que realizan las instituciones con sus categorías inferiores, al considerar que permiten a las jóvenes visualizar un camino hacia la Primera División.

“Casi todos los clubes que están hoy en día en Primera tienen inferiores y mínimos, casi todos tienen casi todas las categorías y eso es un lujazo, eso es espectacular. Los chicos de los cinco o seis años están viendo que se puede llegar a Primera División, de que el club tiene un objetivo que es llegar a lo más alto y sumando categorías y soñar con llegar a ese equipo profesional. Yo creo que eso sí que los clubes acá de la liga lo hacen muy bien”, resaltó.

Olimpia Queens, un título especial

Ferrari se incorporó al plantel de Olimpia Queens para disputar el Clausura, luego de pasar la primera parte del año enfocada en el circuito internacional de 3x3 junto a Matu Peralta.

“Yo la verdad que jugué Clausura únicamente porque en la Apertura estábamos justamente con el 3x3, haciendo todo el tour por Asia y Europa y no pudimos jugar, aunque Olimpia salió campeón también en la Apertura y eso es espectacular, tienen el bicampeonato”, contó.

La experiencia de los últimos dos meses fue positiva, tanto por el resultado deportivo como por el ambiente que encontró dentro del equipo.

“Nosotras nos sumamos hace dos meses al plantel para esta Clausura y espectacular, la verdad que un grupo humano increíble, un grupo de chicas jóvenes que quieren hacer bien las cosas. Se trabajó bien, el cuerpo técnico también, los dirigentes, la verdad que estuvo muy lindo haber trabajado estos dos meses con el equipo”, manifestó.

La referente destacó, además, el nivel colectivo exhibido en las finales.

“Yo creo que se notó en las finales, dimos un golpe sobre la mesa, jugamos un básquet superlindo en equipo, todo el mundo estaba súper pendiente de nosotros para poder rendir al máximo nivel”, afirmó.

La adaptación a las nuevas generaciones tampoco representó un inconveniente, pese a la experiencia acumulada en diferentes países y estilos de juego.

“Yo vengo de tantas décadas diferentes, en muchas décadas distintas, y yo creo que es un básquet muy diferente. En Europa, en España había una forma de jugar, en Francia había otra forma de jugar, en Turquía otra forma de jugar, pero al final somos jugadores de básquet y yo creo que cada uno tiene que conocer su rol, tienen que entender”, explicó.

Y agregó: “Venir acá a Paraguay para mí es estar en casa con mis compañeras, muchas de ellas de Olimpia Queens son mis compañeras de selección, a las cuales les conozco, otras son seleccionadas inferiores que también he compartido con ellas, así que ha sido muy fácil la adaptación y yo creo que por eso salió todo muy bien”.

En cuanto a la cantidad de títulos que acumula, Ferrari estimó que tiene entre 14 y 15 campeonatos nacionales paraguayos y entre 19 y 20 en total, aunque reconoció que deberá hacer un recuento.

El 3x3, una modalidad que ilusiona

Ferrari fue contundente al expresar su confianza en el potencial paraguayo dentro del básquet 3x3, una modalidad que considera ofrece mayores posibilidades competitivas a nivel internacional.

“Deseo y espero que se quede para siempre. Yo creo que como Paraguay tenemos muchísimas chances en el 3x3, porque siempre digo que me gusta ser realista y lastimosamente en el 5x5 nuestra realidad es otra. Yo te hablo a nivel olímpico y mundial, tanto en femenino como masculino, quizás no tenemos el profesionalismo ni la altura ni el físico como para poder pelear contra otro equipo, pero en el 3x3 cada vez estamos más cerca y en el 3x3 yo creo que hay mucho por crecer y mucho por conquistar aún”, sostuvo.

También resaltó la rapidez con la que se puede avanzar en esta modalidad y el impacto que tuvo en el país, especialmente a partir de los Juegos Odesur.

“Es lo más fácil, también te digo que es lo más rápido el 3x3. Desde los Odesur que tuvimos acá fue el boom y empezó a tener mucha más visibilidad”, recordó.

La jugadora también rememoró sus comienzos en las canchas, cuando el 3x3 todavía no tenía la estructura profesional y olímpica que presenta actualmente.

“Yo jugué toda la vida Jimmy con mis hermanos, toda la vida en la canchita de ahí, cualquier canchita que encontrábamos, mitad de cancha y era jugar Jimmy, era 2x2 o 3x3 o 1x1 inclusive y bueno, así crecimos yo creo que todos, todos en los aros de nuestros colegios y hoy en día sí, ya es un deporte olímpico, ya es profesional y la verdad que es espectacular”, relató.

La tristeza por la exclusión del básquet

Uno de los momentos más sensibles de la entrevista fue cuando Ferrari habló sobre la exclusión del básquet, tanto tradicional como 3x3, del ciclo de los Juegos Sudamericanos y Panamericanos.

“Una tristeza enorme, la verdad que estuve muy mal porque no pudimos ir a los Juegos de Sud de Santa Fe ahora hace unos meses y bueno, sabiendo ya hace más de un año y medio que de Lima también se sacó el baloncesto, es súper triste, la verdad que me da mucha pena que estas peleas políticas tengan que verse reflejadas y el resultado es que se saque un deporte tan tradicional, tan lindo y tan grande como el básquet”, expresó.

Para Ferrari, la decisión no afecta solamente a las competencias, sino también a las oportunidades de crecimiento de los deportistas.

“No es que solamente se saca el deporte, sino que se sacan muchos sueños y muchos crecimientos de muchos atletas. Para mí es muy triste, justamente hace unos días estuvimos reunidos con gente del comité y estaban hablando de Lima y que el baloncesto no está y la verdad que a mí me ha partido el corazón porque creo que en el 3x3 podríamos haber hecho algo histórico”, lamentó.

La esperanza, sin embargo, sigue puesta en la posibilidad de recuperar el lugar de la disciplina en el calendario internacional y en continuar el camino hacia los Juegos Olímpicos.

“Si todo va bien y se consiguen los presupuestos y se puede llegar a hacer de vuelta el tour que hicimos este año, vamos a seguir luchando”, indicó.

Ferrari destacó el salto que dio Paraguay en el ranking regional del 3x3, al pasar del puesto 18 al top 6 de Latinoamérica en apenas un año.

“Es impresionante lo que en un año hemos conseguido gracias al ranking, gracias a participar y bueno, nosotros queremos demostrar que podemos estar ahí, que hay chances, que se puede luchar”, señaló.

Una carrera marcada por Europa y la selección

Al repasar los momentos más importantes de su carrera, Ferrari mencionó tres etapas que marcaron su trayectoria internacional: Mallorca, Zaragoza y Girona.

“Primero que nada, yo creo que mi etapa en Mallorca fue increíble, que fueron mis comienzos, ahí estuve siete años, ahí empecé a surgir como jugadora, me enseñaron muchísimo, me apoyaron muchísimo, era un lugar espectacular”, recordó.

Luego destacó su paso por Zaragoza, donde considera que alcanzó su mejor nivel deportivo.

“Después en el Manfilter de Zaragoza, que creo que ahí exploté mi mejor nivel de básquet, estuve tres años, la verdad que con unas compañeras increíbles, estando top 3 de la liga española”, expresó.

También valoró la conquista de la Copa de la Reina con Uni Girona en 2021, en un contexto marcado por las dificultades de la pandemia.

“Me quedo con mi última Copa de la Reina con el Unigirona, en el 2021, donde la verdad que disfruté muchísimo de esa Copa de la Reina, encima era post pandemia y era todo muy difícil, fue dificilísimo y tenía un equipazo, la verdad que compañera que le miraba al lado mío era una estrella del básquet mundial y haber disfrutado ese año fue la verdad que espectacular”, comentó.

Pero entre todos esos recuerdos, hay uno que ocupa un lugar especial.

“Uno de los mejores momentos de mi carrera sin lugar a dudas fue los Juegos del Sur, que fue con la selección acá, que creo que es mi mejor recuerdo y lo que voy a llevar conmigo toda la vida, ocho días, 8.000 personas en la SND llenando básquet femenino, algo que es imposible olvidarse y fue algo demasiado lindo”, afirmó.

El trabajo de las selecciones y el futuro

Desde su función vinculada a las selecciones nacionales, Ferrari destacó la importancia de los procesos prolongados, el seguimiento de los talentos en todo el país y la conformación de equipos técnicos permanentes.

“Nosotros con las selecciones ya ven los resultados y creo que hemos tenido muchísimos resultados simplemente implementando los procesos y los trabajos, el trabajo de día a día, no juntarse un día antes y tener un staff permanente de entrenadores”, explicó.

Sobre las necesidades para seguir mejorando, planteó que el crecimiento debe alcanzar también a la liga nacional, con más competencia, mayor presencia de extranjeras y una mejor exposición de los partidos.

“Hace falta dar saltos de calidad en la liga, en la liga nacional, en ver cómo se puede traer más extranjeros, que puedan las chicas crecer con extranjeras alrededor para que puedan ir evolucionando. No sé, hay muchas ideas que yo creo que pueden surgir y también que los partidos se pasen por streaming o por la tele siempre, eso también da muchísima visibilidad y hace que empresas quieran apoyar el básquet femenino, así que ojalá, ojalá se vaya implementando todo esto”, manifestó.

Ferrari también señaló que la selección de jugadores y jugadoras exige un seguimiento permanente, con evaluaciones físicas, deportivas y de evolución individual durante varios meses.

“Siempre es complicado, yo creo que elegir normalmente las 12 jugadoras o los 12 jugadores es muy difícil. Nosotros la verdad que estudiamos muchísimo durante todo el año”, explicó, al describir los procesos que incluyen convocatorias amplias, observación en clubes y objetivos individuales.

En cuanto al básquet en el interior del país, destacó la cantidad de federaciones y participantes en los campeonatos formativos.

“Se juega mucho, se juega mucho básquet, se está expandiendo mucho y bueno, ojalá ese crecimiento se vaya viendo también en las competencias”, concluyó.

Paola Ferrari sigue sumando capítulos a una carrera extensa, pero su mirada ya no se limita a los títulos. Entre el presente competitivo, el trabajo con las selecciones y la apuesta por el 3x3, su desafío también pasa por dejar un camino abierto para las nuevas generaciones del básquet paraguayo.