"Estos son los mejores atletas, juegan los mejores partidos del mundo desde nuestro punto de vista y verlos en estas grandes plataformas es como verlos jugar un 'mini Super Bowl' a mitad de temporada, ellos lo aman y así lo ven, es gratificante venir a México para todos", afirmó el comisionado.

Goodell estuvo presente en el partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings que este domingo se disputó en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el sexto en la historia que se realiza en este escenario que fue el primero en el mundo en albergar un partido de temporada regular de la NFL en el 2005.

"Estamos muy contentos de estar de regreso, aunque en realidad nunca nos fuimos. Aquí es donde todo comenzó, es parte del éxito que hemos tenido en el mundo", subrayó Goodell.

Luego de que en esta temporada se tuvieron nueve partidos fuera de Estados Unidos, en los que la liga visitó Londres, Madrid, Múnich, Río de Janeiro, París, Melbourne y México, la serie más larga en su historia, el comisionado confirmó el objetivo de que sean 16 partidos fuera de territorio estadounidense por año.

"Esa es la idea que tenemos, tener hasta 16 juegos internacionales. Tendremos 10 partidos la temporada que viene, somos una liga global y queremos llegar a ese objetivo", aseguró.

De momento, en México, dijo, hay acuerdo para seguir con estos juegos.

"La NFL ha llegado a un acuerdo de dos años más, pero queremos tener una permanencia mayor", mencionó.

Roger Goodell también habló de la posibilidad de que en un futuro los Dallas Cowboys, uno de los equipos con mayor afición en este país, vengan a México.

"Claro que hemos platicado esto con Jerry Jones (dueño de Dallas Cowboys), sé que la gente quiere ver a los Cowboys y claro que es una posibilidad en el futuro verlos aquí", concluyó.