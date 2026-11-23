Daniel Mérida, Pedro Martínez, Marcel Granollers y Rafa Jódar se entrenaron este lunes, a falta de tres días para los cuartos de final contra Austria, a las órdenes de su capitán, David Ferrer.

Los integrantes de la denominada 'Armada' española, que buscarán la séptima 'ensaladera', preparan el asalto al SuperTennis Arena del BolognaFiere como unos de los grandes favoritos junto a Italia, Alemania y República Checa.

Jódar, Mérida y Granollers llegaron a Bolonia el pasado sábado, mientras que Martínez lo hizo el domingo, en su propio coche, tras ganar el título de dobles en Metz (Francia). Se prevé que Alcaraz llegue a la ciudad italiana durante la tarde de este lunes procedente de la capital del Piamonte.

Su llegada estaba prevista para coincidir con la comparecencia del equipo ante los medios de comunicación, que finalmente tuvo que ser cancelada debido a que el jugador no llegaba a tiempo.

Igualmente, el de El Palmar no contempla entrenar este martes, según pudo saber EFE.

El equipo español debutará el jueves 26 de noviembre frente a la selección austriaca, capitaneada por Jurgen Melzer.

Los austriacos se enfrentarán a España por sexta vez en la historia de la Copa Davis y cuentan con un balance favorable de 3-2 en los enfrentamientos previos.

Austria ganó el primer encuentro entre ambas selecciones en julio de 1933 y no volvieron a enfrentarse hasta 1979, cuando España se tomó la revancha.

El equipo centroeuropeo se impuso en dos encuentros consecutivos contra España en 1990 y 1995, ambos en la primera ronda del Grupo Mundial, antes de que España hiciera lo propio en el último enfrentamiento entre ambas selecciones, en los cuartos de final de 2012.

La selección española llega a la cita después de alcanzar la final en la pasada edición, en la que cayó ante Italia, y con el objetivo de volver a pelear por un trofeo que no levanta desde 2019.